Partido amistoso: ¿Cómo terminó el duelo España – Uzbekistán?

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Partido amistoso: ¿Cómo terminó el duelo España – Uzbekistán?

La selección nacional sub-17 de Uzbekistán superó una nueva prueba seria en el ámbito internacional. Nuestros jóvenes representantes se enfrentaron en un amistoso internacional a la selección sub-17 de España, formada por talentos de las mejores academias de fútbol de Europa.

En un encuentro disputado con gran intensidad, los futbolistas españoles lograron la victoria con un marcador de 3-0.

Detalles del partido: La tensión en la segunda mitad

Durante la primera parte, nuestros juveniles defendieron de forma ordenada, logrando neutralizar los ataques incisivos del rival. Sin embargo, en la segunda mitad, la presión del gigante europeo se hizo notar:

  • Minuto 65: Un penalti ejecutado por Guillermo Ortega abrió el marcador (1-0);

  • Minuto 90+1: En el tiempo de descuento, Robert Tomas amplió la ventaja (2-0);

  • Minuto 90+4: Justo antes del pitido final, Michel Zuk sentenció el encuentro (3-0).

Alineaciones completas:

España Sub-17:

Darlington Chichoro, Serhi Mayol, Oskar Parexo, Juan Manuel Borrero, Raul Martines, Serino Modou, Marko David, Santiago Del Pino, Adrian Vivo, Luis Navarro, Guillermo Ortega.

Uzbekistán Sub-17:

Shomurodov, Abdisoliyev, Olimov, Mamatov, Ravshanov, Toxirov, Anvarov, Orifxonov, Abdunabiyev, Abduraimov, Rahimov.

Suplentes listos para ingresar:

Sirojiddinov, Zoidjonov, Toirov, O‘ktamov, Eshpo‘latov, Xayrullayev, Sindarov, Murodov, O‘ktamboyev, Tolibjonov, Abdullayev, Ma’rupov, Erkinov.

Este encuentro internacional sirve como una valiosa experiencia para el cuerpo técnico de la selección sub-17 de Uzbekistán, permitiéndoles evaluar la preparación física y táctica ante rivales de élite.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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