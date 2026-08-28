Del City al Barça: ¿Cómo fue el debut de Rodri con los azulgranas?

En el mercado de fichajes de verano, Rodri, uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo, quien llegó procedente del Manchester Citypor 76,5 millones de euros, disputó su primer encuentro con la camiseta del FC Barcelona. El astro español, que entró como suplente en la segunda parte de la victoria por 2-0 ante el Athletic Club en la jornada 1 de La Liga, compartió sus impresiones con DAZN tras el partido.

Los expertos y aficionados españoles destacan que la incorporación de Rodri al centro del campo del Barcelona aportará un gran equilibrio y un salto de calidad al juego del equipo.

«Feliz por mi debut, ahora toca ponerse a trabajar»

Rodri habló sobre sus primeros minutos en su nuevo equipo y su proceso de adaptación:

Primeras impresiones: «Estoy muy feliz por mi debut y extremadamente satisfecho con la victoria del equipo. Lo más importante ahora es coger el ritmo de juego rápidamente y adaptarme por completo a este gran equipo. Mis primeros minutos en el campo me dejaron una sensación muy cálida y positiva», declaró el centrocampista.

Vacaciones de verano y estado de forma: «Este verano ha sido más largo de lo habitual. Mi objetivo ahora es recuperar mi mejor nivel de forma lo antes posible. Hoy todo salió como quería y estoy contento con el resultado. Ahora toca trabajar duro».

Sobre Lamine Yamal: «Tiene talento, los goles llegarán solos»

Rodri, quien también comparte vestuario con Yamal en la selección española, valoró el momento actual del joven talento: