Bakhodir Jalolov desafía al nuevo campeón mundial Hrgović

El invicto boxeador uzbeko de peso pesado, Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO), ha lanzado un mensaje al nuevo poseedor del cinturón de la IBF, el croata Filip Hrgović (21-1, 16 KO). Reconociendo la determinación de su rival en la pelea por el título, el «Gran Uzbeco» expresó su disposición para determinar pronto en el ring quién es el verdadero campeón.

En el combate celebrado en Londres el 29 de agosto, Hrgović derrotó por nocaut técnico a la estrella británica Moses Itauma (14-1, 12 KO), obteniendo el cinturón vacante. Este resultado fue calificado como una verdadera sensación por los expertos en boxeo.

«Demostraremos quién es el verdadero campeón»: el mensaje de Jalolov

El uzbeko envió este desafío público a Hrgović a través de sus redes sociales:

Respeto y reconocimiento: «¡Filip Hrgović, felicidades por tu victoria! Demostraste una voluntad increíble y probaste que eres un verdadero guerrero. Te respeto como campeón»;

Desafío por el título: «Pero tarde o temprano, nuestros caminos se cruzarán. Cuando llegue ese día, determinaremos quién es el verdadero campeón».

Últimos resultados de los boxeadores e historial de enfrentamientos

Datos interesantes sobre el posible enfrentamiento por el título entre ambos noqueadores: