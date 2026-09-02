Drama en los penaltis: Jahongir O‘rozov anota para el Rubin

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Drama en los penaltis: Jahongir O‘rozov anota para el Rubin

El enfrentamiento entre el Orenburg y el Rubin, correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa de Rusia, estuvo marcado por una lucha intensa y una tensa tanda de penaltis. Aunque el tiempo reglamentario terminó con un empate 1:1, el club de Kazán se impuso en la lotería de los penaltis. Este encuentro fue de especial interés para los aficionados uzbekos: el joven defensa del Rubin, Jahongir O‘rozov, fue titular y contribuyó significativamente a esta importante victoria.

90 minutos reñidos: intercambio de goles

Desde los primeros minutos, el partido fue abierto y muy disputado:

  • Minuto 13: Para los de Kazán, Sive culminó un ataque rápido para poner al Rubin por delante (0:1);

  • Minuto 54: Al inicio de la segunda parte, los locales aumentaron la presión y restablecieron la igualdad gracias a un disparo preciso de Kasajikov (1:1).

En los minutos restantes no se marcaron más goles y, según el reglamento de la Copa, se recurrió a la tanda de penaltis para decidir el ganador.

El partido completo y la sangre fría de O‘rozov

El talentoso defensa uzbeko Jahongir O‘rozov contó con la plena confianza del cuerpo técnico en este partido:

  • 90 minutos en el campo: El jugador fue titular y actuó con seguridad en el centro de la defensa hasta el pitido final;

  • Precisión en los penaltis: En la tanda, con la presión psicológica al máximo, O‘rozov se acercó al punto de penalti y definió con total sangre fría.

Finalmente, el club de Kazán ganó la tanda por 4:2 y obtuvo un punto adicional.

Copa de Rusia. Fase de grupos, 3ª jornada

  • Orenburg — Rubin 1:1 (penaltis — 2:4)

  • Goles: Kasajikov (54) — Sive (13).

Este éxito en la Copa y su determinación en los penaltis demuestran que la posición del joven legionario uzbeko en el equipo se está consolidando.

¿Crees que Jahongir O‘rozov podrá ganarse un puesto fijo en el once inicial del Rubin en la Premier League rusa (RPL) gracias a estas actuaciones? ¿Cómo valoras sus posibilidades? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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