Renunció a millones: ¿Por qué Gabriel Jesus aceptó una rebaja salarial para fichar por el FC Barcelona?

El FC Barcelona reforzó su línea de ataque con una estrella experimentada en los últimos compases del mercado de fichajes. El delantero brasileño de 29 años, Gabriel Jesus, adquirido por 8,6 millones de libras al Arsenal, firmó un contrato de tres años con los azulgranas. Tras la oficialización, el delantero confesó a ESPN cómo se gestó el acuerdo, el proyecto de Hansi Flick y su sacrificio financiero para mudarse a Cataluña.

«A los 29 años no esperaba esta oportunidad»: Una oferta inesperada

El delantero de la selección brasileña no ocultó que el interés del FC Barcelona fue una sorpresa total para él:

«Si me hubieras preguntado hace un mes, habría dicho que las posibilidades eran muy bajas. Nunca imaginé tener la oportunidad de llegar al Barça a los 29 años;

Para que el traspaso se concretara, no solo tuve que esforzarme al máximo, sino que la directiva del FC Barcelona también jugó un papel fundamental», destacó Jesus.

Un sueño de infancia por encima del dinero y el factor Flick

En un momento en que el club catalán controla estrictamente su masa salarial debido al fair play financiero, el sacrificio personal del delantero brasileño fue clave para el éxito de la operación:

Concesión financiera: «Acepté reducir mi salario significativamente, pero vestir la camiseta del FC Barcelona es el sueño de toda una vida;

Fichaje estratégico: El contrato de tres años, cerrado por un precio relativamente bajo de 8,6 millones de libras, permite al técnico Hansi Flick contar con una rotación de calidad y una alta competencia en el ataque.

Tras haber ganado títulos en Inglaterra con el Manchester Cityy convertirse en una pieza clave del Arsenal, Jesus tiene ahora la oportunidad de relanzar su carrera en la Liga española.

¿Crees que Gabriel Jesus, tras renunciar a parte de su sueldo para fichar por el Barça, logrará consolidarse en el once titular de Hansi Flick o se quedará como un delantero de rotación? ¡Deja tu opinión en los comentarios!