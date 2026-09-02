Un thriller dramático y un desfile de estrellas mundiales en el «Humo Arena»: SQB vence a BMB en penaltis y se proclama por primera vez campeón de la Supercopa de Uzbekistán tras conquistar el título

El espectacular complejo «Humo Arena» de Taskent fue el escenario de la final de la Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala 2026. El choque entre los dos equipos líderes del país, SQB y BMB, ofreció a los aficionados una verdadera fiesta con un festival de goles, una remontada inesperada y una tanda de penaltis. Tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario, los jugadores de SQB fueron más precisos en la tanda de penaltis y levantaron el trofeo de la Supercopa por primera vez en su historia.

3-3 y batalla de nervios: ¿Cómo se decidió el destino del trofeo?

El encuentro comenzó desde los primeros segundos con un espíritu abierto y ofensivo. Aunque el equipo de SQB se adelantó por dos goles gracias a un inicio fulgurante, BMB mostró una gran voluntad para equilibrar el marcador:

Minuto 2: Davlat Ibragimov abrió el marcador para SQB (0-1);

Minuto 27: Timur Salimov batió la portería rival y amplió la ventaja (0-2);

Minuto 31: Jan Aldemiro anotó el primer gol para BMB (1-2);

Minuto 32: Un minuto después, Bolt reforzó la ventaja de SQB (1-3);

Minutos 33 y 35: La presión constante de BMB dio sus frutos: Aldemiro marcó un doblete y Vitor empató en el minuto 35, llevando el partido a la prórroga y a los penaltis (3-3).

En la lotería de los penaltis, los jugadores de SQB mantuvieron la calma y ganaron por 4-2.

Supercopa de Uzbekistán — 2026

BMB — SQB 3-3 (penaltis — 2-4)

Goles: Jan Aldemiro (31, 33), Vitor (35) — Davlat Ibragimov (2), Timur Salimov (27), Bolt (32).

Leyendas del fútbol mundial en Taskent: las estrellas que entregaron la copa

Esta final pasará a la historia no solo por la intensidad en la pista, sino también por el prestigio de los invitados de honor en la grada. Para seguir el partido directamente desde el «Humo Arena» y participar en la ceremonia de premiación, en Uzbekistán, visitaron el país campeones del mundo, ganadores de la Champions League y leyendas del fútbol internacional:

Campeones del mundo y estrellas mundialistas: Marco Materazzi, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta (todos ganadores del Mundial 2006 con Italia), Jérôme Boateng (ganador del Mundial 2014 con Alemania) y Wesley Sneijder (Países Bajos);

Iconos del fútbol mundial: Júlio César y Oscar (Brasil), Míchel Salgado (Real Madrid y España), Esteban Cambiasso (Inter y Argentina), Ricardo Quaresma (Porto y Portugal) y Kevin Kurányi (Alemania).

La visita de estas leyendas del fútbol y su participación personal en la entrega de premios convirtieron la velada de fútbol sala en Taskent en una verdadera fiesta deportiva internacional.

¿Crees que SQB mereció plenamente su primer título en esta final dramática o que BMB merecía ganar tras su remontada? Además, ¿en qué medida la visita de estas leyendas mundiales influye en el prestigio de nuestro fútbol sala nacional? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!