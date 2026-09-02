Un homenaje sin precedentes: en Turquía, la calle donde vive Mohamed Salah será renombrada en su honor

·0·Deportes
Un homenaje sin precedentes: en Turquía, la calle donde vive Mohamed Salah será renombrada en su honor

La estrella mundial del fútbol Mohamed Salah, quien se unió al Trabzonspor como agente libre en este mercado de verano, sigue causando un gran revuelo y despertando la pasión de los aficionados en Turquía. La presencia del delantero egipcio en la ciudad ha sido reconocida por las autoridades locales: el municipio de Yomra, en la provincia de Trabzon, ha propuesto oficialmente renombrar la calle donde reside el jugador en su honor.

«Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos»: La declaración oficial del alcalde

El alcalde de Yomra, Mustafa Biyik, anunció en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) que el consejo municipal tomará pronto una decisión especial:

  • «Mohamed Salah es considerado el fichaje más importante en la historia del fútbol turco;

  • Estamos muy orgullosos de que viva en nuestro distrito. Próximamente se aprobará la resolución del consejo municipal y, según ella, la calle donde se encuentra la casa de Salah será renombrada como 'Calle Mohamed Salah';

  • Como administración del distrito, hemos hecho todo lo posible. Ahora, la palabra y la decisión quedan en manos de Salah».

Una nueva era y grandes esperanzas para el fútbol turco

La decisión del goleador egipcio de elegir al club de Trabzon como agente libre ha elevado drásticamente el prestigio del Trabzonspor y de toda la Süper Lig turca a nivel mundial. El público local y los directivos del club creen que la llegada de Salah no solo permitirá al equipo luchar por el título de liga, sino también alcanzar nuevos éxitos en competiciones europeas.

El cambio de nombre de la calle en honor a la estrella es visto como un paso simbólico, pero muy potente, para estrechar aún más los lazos entre el jugador, el club y la ciudad.

¿Crees que nombrar una calle en honor a un jugador le impone una responsabilidad adicional o le genera presión psicológica? ¿Podrá llevar al Trabzonspor a ser campeón de Turquía? ¡Deja tus opiniones y predicciones en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Thriller dramático: SQB vence a BMB en penaltis y se corona campeón de la SupercopaThriller dramático: SQB vence a BMB en penaltis y se corona campeón de la SupercopaHoy, 21:09Dimisión inesperada: Ilyos Zeytullayev y su cuerpo técnico dejan el BunyodkorDimisión inesperada: Ilyos Zeytullayev y su cuerpo técnico dejan el BunyodkorHoy, 21:05Nursulton Ruziboev hace una declaración abierta antes de su gran pelea del 5 de septiembreNursulton Ruziboev hace una declaración abierta antes de su gran pelea del 5 de septiembreHoy, 19:28Cierre del mercado de fichajes en la Premier League: los traspasos más sonados del verano 2026Cierre del mercado de fichajes en la Premier League: los traspasos más sonados del verano 2026Hoy, 18:33La directiva del Manchester City evalúa oficialmente el traspaso de Enzo FernándezLa directiva del Manchester City evalúa oficialmente el traspaso de Enzo FernándezHoy, 18:24Enzo Fernández hace su primera declaración tras su fichaje por el Manchester CityEnzo Fernández hace su primera declaración tras su fichaje por el Manchester CityHoy, 18:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños