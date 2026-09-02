Un homenaje sin precedentes: en Turquía, la calle donde vive Mohamed Salah será renombrada en su honor

La estrella mundial del fútbol Mohamed Salah, quien se unió al Trabzonspor como agente libre en este mercado de verano, sigue causando un gran revuelo y despertando la pasión de los aficionados en Turquía. La presencia del delantero egipcio en la ciudad ha sido reconocida por las autoridades locales: el municipio de Yomra, en la provincia de Trabzon, ha propuesto oficialmente renombrar la calle donde reside el jugador en su honor.

«Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos»: La declaración oficial del alcalde

El alcalde de Yomra, Mustafa Biyik, anunció en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) que el consejo municipal tomará pronto una decisión especial:

«Mohamed Salah es considerado el fichaje más importante en la historia del fútbol turco;

Estamos muy orgullosos de que viva en nuestro distrito. Próximamente se aprobará la resolución del consejo municipal y, según ella, la calle donde se encuentra la casa de Salah será renombrada como 'Calle Mohamed Salah';

Como administración del distrito, hemos hecho todo lo posible. Ahora, la palabra y la decisión quedan en manos de Salah».

Una nueva era y grandes esperanzas para el fútbol turco

La decisión del goleador egipcio de elegir al club de Trabzon como agente libre ha elevado drásticamente el prestigio del Trabzonspor y de toda la Süper Lig turca a nivel mundial. El público local y los directivos del club creen que la llegada de Salah no solo permitirá al equipo luchar por el título de liga, sino también alcanzar nuevos éxitos en competiciones europeas.

El cambio de nombre de la calle en honor a la estrella es visto como un paso simbólico, pero muy potente, para estrechar aún más los lazos entre el jugador, el club y la ciudad.

¿Crees que nombrar una calle en honor a un jugador le impone una responsabilidad adicional o le genera presión psicológica? ¿Podrá llevar al Trabzonspor a ser campeón de Turquía? ¡Deja tus opiniones y predicciones en los comentarios!