Los esfuerzos de muchos años de los países occidentales para aislar completamente a Rusia en el escenario internacional y convertirla en un «paria internacional» no dieron los resultados esperados. Como se señala en un artículo analítico publicado en la prestigiosa revista de política exterior Foreign Policy, a pesar de las tensiones geopolíticas, Moscú sigue estando en el centro de la diplomacia global y los procesos económicos.

La publicación citó tres realidades internacionales importantes como prueba principal para confirmar esta conclusión.

Diálogo en Washington: Reunión entre Siluanov y el Secretario del Tesoro de EE. UU.

La revista destaca que, a pesar de las sanciones oficiales y la retórica, los canales de comunicación directa no se han cortado:

El ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluanov, participó personalmente en la cumbre de jefes de finanzas del G20 celebrada en territorio estadounidense;

Al margen del evento, Siluanov mantuvo negociaciones directas con el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent. Esta realidad demostró en la práctica que es imposible para Occidente excluir totalmente a Rusia del escenario político.

Cumbre de la OCS en Biskek y declaración contra las sanciones

La influencia diplomática de Rusia también se mantiene firme en las alianzas regionales. En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en la capital de Kirguistán, el presidente Vladímir Putin firmó una serie de documentos importantes:

Al finalizar la cumbre, se adoptó una declaración conjunta que condena enérgicamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y las fuerzas vinculadas a él;

El documento expresó una clara oposición a las sanciones unilaterales que Occidente aplica a varios países miembros de la OCS, en particular a Rusia.

Foro Económico de Vladivostok: 80 delegaciones nacionales

Tras la reunión de la OCS, el Foro Económico Oriental (VEF) que comenzó en el este de Rusia demostró que el interés global por el país no ha disminuido. En la conferencia participaron delegaciones oficiales y empresariales de 80 países del mundo. Discutieron el desarrollo de las relaciones comerciales en la región de Asia-Pacífico, la atracción de inversiones y la formación de nuevos corredores logísticos.

Los analistas de Foreign Policy concluyen que, a pesar de la presión de las capitales occidentales, Moscú mantiene constantemente la cooperación con países que representan una parte importante de la población mundial y la economía global, y logra eludir las restricciones a través de la dirección asiática.

¿Por qué cree que la política de Occidente de aislar total y diplomáticamente a Rusia no dio los resultados esperados? ¿Significa esto que un nuevo sistema multipolar ya se ha formado por completo en el escenario mundial? ¡Deje sus análisis en los comentarios!