Acer presenta el portátil ultraligero Swift Blade 14

Según Ixbt.com, Acer ha ampliado su popular familia de portátiles Swift con un nuevo dispositivo insignia. El modelo Swift Blade 14 anunciado, con un peso de solo 799 gramos, se ha convertido en uno de los portátiles de 14 pulgadas más ligeros del mundo, marcando un paso importante en el mercado de dispositivos compactos. Así lo informa Ixbt.com.

El chasis de este ordenador portátil de gama alta está fabricado con una aleación de magnesio-aluminio y materiales de fibra de carbono para garantizar su resistencia. Las dimensiones del dispositivo son de 313 × 217 × 13 mm, siendo la versión con pantalla OLED ligeramente más gruesa, con 14 mm.

Capacidades técnicas y rendimiento

El dispositivo alberga procesadores de la familia Wildcat Lake de Intel . Se ofrecen modelos con chips Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 y Core 3 304. Además, el portátil está equipado con 12 GB de memoria RAM LPDDR5-6400 y discos SSD PCIe 4.0 de hasta 1 TB.

La capacidad de la batería es de 50 Wh, lo que proporciona a los usuarios suficiente autonomía para las tareas diarias. Las opciones de conectividad inalámbrica incluyen tecnologías Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, que garantizan una conexión estable.

Características de la pantalla e interfaces

El fabricante ofrece varias opciones de pantallas de 14 pulgadas en formato 16:10. Los paneles IPS y OLED básicos tienen una resolución de 1920 × 1200 píxeles, una frecuencia de actualización de 60 Hz y un brillo de 300 nits, mientras que la versión OLED cubre el 100 % del espacio de color DCI-P3.

El modelo de configuración más avanzada cuenta con una pantalla OLED de alta calidad con resolución de 2880 × 1800 píxeles, 90 Hz de frecuencia y un brillo máximo de 400 nits. Las interfaces incluyen tres puertos USB 3.2 Gen 1 Type-C, una salida de audio de 3,5 mm y dos altavoces de 2 W cada uno.

Según la fuente, el lanzamiento del Acer Swift Blade 14 está previsto para diciembre de 2026. Dado que el fabricante aún no ha revelado los precios, se espera que estos se anuncien en los próximos meses.