Un viaje de 21 años llega a su fin: números, récords y finales dramáticas

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Un viaje de 21 años llega a su fin: números, récords y finales dramáticas

Ocho veces ganador del Balón de Oro, convertido en el símbolo del fútbol moderno, Lionel Messi ha anunciado oficialmente el fin de su carrera con la selección nacional de Argentina. Mientras una gloriosa época internacional de 21 años, iniciada en 2005, llega a su fin, los principales centros de estadística han hecho balance de los récords únicos, los trofeos ganados y el camino lleno de desafíos del capitán de la «Albiceleste» con la camiseta nacional.

De 2005 a 2026: 207 partidos y estadísticas asombrosas

Lionel Messi jugó con Argentinadurante más de 20 años como líder indiscutible. Sus estadísticas en la selección se han convertido en cifras casi imposibles de igualar en el fútbol moderno:

  • 207 partidos: Messi es el poseedor absoluto del récord de partidos disputados en la historia del país, sumando todos los encuentros oficiales y amistosos;

  • 125 goles: El delantero consolidó su estatus como el máximo goleador en la historia de la selección nacional;

  • 68 asistencias: Gracias a las ocasiones creadas para sus compañeros, Messi participó directamente en 193 goles del equipo nacional;

  • Disciplina: Durante sus intensas batallas en el campo, recibió 9 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas con la camiseta nacional.

Sueños cumplidos: 4 trofeos principales entregados a la nación

En los primeros años de su carrera, el estigma de no poder ganar grandes torneos con la selección persiguió a Messi durante muchos años. Sin embargo, luchó con perseverancia y finalmente llevó a Argentina a la cima del fútbol mundial:

  • Copa del Mundo (2022): El título histórico en el Mundial de Qatar y el trofeo esperado durante 36 años;

  • Copa América (2021 y 2024): Dos títulos de campeón consecutivos que probaron su superioridad en el continente;

  • Finalissima (2022): Una victoria brillante en Wembley contra Italia, campeona de Europa.

Derrotas dolorosas: Lágrimas derramadas y finales perdidas

El camino internacional de Leo no solo está compuesto por páginas doradas. Su carrera también incluye golpes duros vividos junto a millones de aficionados argentinos:

  • Finales de las Copas del Mundo 2014 y 2026: Messi llevó a la selección hasta la final decisiva del Mundial en dos ocasiones, pero perdió el título a un paso de la medalla de oro en ambas;

  • Final de la Copa América 2016: Tras la tanda de penaltis contra Chile, Messi anunció su retiro de la selección debido a una fuerte presión psicológica, aunque regresó más tarde por el cariño y las peticiones del pueblo.

Dejando atrás todas las victorias, las pruebas amargas y los récords históricos, Messi dejó la camiseta nacional con el estatus de leyenda eterna.

¿En su opinión, ¿qué gol o torneo de Lionel Messi con la selección argentina dejó la mayor huella en la historia del fútbol? Tras la partida de este capitán legendario, ¿podrá la «Albiceleste» mantener su estatus de líder mundial? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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