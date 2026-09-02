El fin de una era: Mourinho reacciona al retiro de Messi de la selección

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El fin de una era: Mourinho reacciona al retiro de Messi de la selección

Una de las páginas más grandes en la historia del fútbol mundial se ha cerrado oficialmente. El capitán y líder de la selección nacional de Argentina, Lionel Messi, anunció el fin de su carrera internacional. José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no permaneció indiferente ante este hecho histórico y expresó su sincero respeto por la trayectoria de su eterno rival.

«Una carrera inolvidable»: El respeto y reconocimiento de Mourinho

Al comentar en la publicación de despedida de Messi en las redes sociales, el técnico portugués destacó que el lugar de la estrella argentina en el fútbol mundial es inigualable:

«Felicidades por una carrera internacional brillante e inolvidable. La próxima Copa América y la Copa del Mundo serán totalmente diferentes».

Estas cálidas palabras del entrenador, quien protagonizó una intensa rivalidad en los enfrentamientos entre el FC Barcelona y el Real Madrid, fueron recibidas por los aficionados como un símbolo de gran respeto entre dos gigantes del fútbol.

Un viaje que comenzó en 2005: Las asombrosas estadísticas de Messi

Lionel Messi debutó con la camiseta de la «Albiceleste» en 2005 y fue el líder absoluto de la selección durante más de 20 años. Sus registros internacionales se convirtieron en un récord casi imposible de superar en el fútbol moderno:

  • 207 partidos: Contando todos los partidos oficiales y amistosos;

  • 125 goles: Máximo goleador en la historia de la selección;

  • 68 asistencias: Situaciones de alto peligro creadas para sus compañeros.

El sueño cumplido: Los trofeos conquistados

Tras años de críticas por no ganar títulos con su selección, Messi alcanzó todas las cimas posibles en la etapa final de su carrera:

  • 2021 y 2024: Campeón de la Copa América;

  • 2022: Campeón de la Copa del Mundo en Catar y elegido mejor jugador del torneo;

  • 2022: Campeón de la «Finalissima» entre los campeones de Europa y Sudamérica.

Con la salida de Lionel Messi, termina una gran era no solo para Argentina, sino para todo el fútbol mundial. Los próximos grandes torneos se jugarán sin su presencia.

¿En su opinión, ¿qué partido o gol de Lionel Messi con Argentina dejó la huella más brillante en la historia del fútbol? ¿Podrá la Albiceleste mantener su estatus en el próximo Mundial sin él? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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