Tensión en el octágono: Song Yadong evalúa las acciones de Usman Nurmagomedov

El combate estelar del UFC Fight Night 286 en Shanghái cambió por completo el equilibrio de poder en la división de peso gallo. La estrella china Song Yadong le propinó un espectacular KO en el segundo asalto al invicto Umar Nurmagomedovsellando una victoria sensacional. Sin embargo, el caos que siguió al final del combate —cuando Usman Nurmagomedov saltó a la jaula e intentó encarar al luchador chino— generó grandes debates en las redes sociales. En una entrevista con BiliBili, Song Yadong comentó con imparcialidad esos momentos dramáticos, expresando que no tiene ningún reclamo contra el peleador daguestaní.

«Tenía los ojos cerrados»: ¿Qué reveló Song Yadong?

El luchador chino destacó que examinó la situación en cámara lenta y que las interpretaciones en Internet sobre un «ataque deliberado» están lejos de la realidad:

Primera reacción y malentendido: «Ni siquiera entendí de dónde salió este hombre; simplemente apareció frente a mí y bloqueó mi camino. Luego me empujó un poco, así que lo aparté y seguí mi camino;

Espíritu de hermandad y reflejo de defensa: Al ver la repetición en cámara lenta, parecía que intentaba golpear con el codo. En realidad, lo entiendo perfectamente porque son hermanos. Preocupado por el estado de su hermano, saltó a la jaula y de repente vio a alguien corriendo directamente hacia él. Por supuesto, en esa situación, el reflejo de defensa se activa en cualquier persona. En la repetición, todos pueden ver que tenía los ojos cerrados;

Respeto mutuo: Antes de la pelea, no nos dijimos nada malo, no hubo animosidad ni insultos».

Resulta que el propio Usman Nurmagomedov comentó el incidente: «Si realmente hubiera querido golpearlo, lo habría hecho», señalando que la situación fue solo un choque emocional y un encuentro accidental en estado de shock.

Revolución en los rankings: un nuevo aspirante al título

La victoria en Shanghái provocó cambios significativos en el ranking de la UFC:

Song Yadong: Gracias a esta victoria, subió 3 puestos en el ranking de la categoría hasta la 3.ª posición, convirtiéndose en uno de los principales aspirantes al título;

Umar Nurmagomedov: Debido a la primera derrota dolorosa de su carrera, cayó del 2.º al 5.º puesto.

La capacidad de Song Yadong para pelear con frialdad y el gran respeto mostrado hacia el equipo rival tras el combate están siendo especialmente elogiados por los fans.

¿En su opinión, Umar Nurmagomedov qué tan grave fue este KO inesperado para sus ambiciones de campeonato? ¿Podrá Song Yadong ganar el cinturón en su próxima pelea? ¡Deje sus opiniones y análisis en los comentarios!