Dimisión inesperada: Ilyos Zeytullayev y su cuerpo técnico dejan el Bunyodkor

Un cambio importante e inesperado ha ocurrido en el club de Tashkent, el Bunyodkor, que compite en la Superliga de Uzbekistán. El entrenador principal del equipo capitalino, Ilyos Zeytullayev, así como su cuerpo técnico compuesto por especialistas extranjeros, han sido relevados de sus funciones. El servicio de prensa del club anunció oficialmente que ambas partes terminaron su colaboración por mutuo acuerdo.

Adiós por mutuo acuerdo: ¿Quiénes se fueron?

Según el comunicado oficial difundido por el club Bunyodkor, el cuerpo técnico decidió dimitir por voluntad propia:

Ilyos Zeytullayev — entrenador principal;

Alessandro Spinoglio — entrenador;

Andres Moauro — entrenador;

Marko Nikodemo — entrenador.

La administración del club expresó un agradecimiento especial a los especialistas que tomaron las riendas del equipo en un período difícil:

«Expresamos nuestra gratitud a Ilyos Bekirovich y a sus asistentes por su trabajo eficaz, esfuerzo y dedicación por el futuro del equipo en tiempos difíciles, y les deseamos éxito en sus futuras carreras como entrenadores».

Las «Golondrinas» en busca de un nuevo líder: ¿Cuál será el siguiente paso?

Formado en la escuela de fútbol italiana, Ilyos Zeytullayev intentó introducir enfoques tácticos modernos en la plantilla tras tomar el mando del Bunyodkor. Sin embargo, la intensa competencia en la Superliga y la inestabilidad de los resultados obtenidos se consideran factores clave que aceleraron esta dimisión.

Por ahora, la directiva del club no ha anunciado quién ocupará el puesto de entrenador principal. Se espera que en los próximos días se aclare si el equipo será confiado a cuadros locales experimentados o si el club volverá a optar por un candidato extranjero.

¿Cree que la dimisión de Ilyos Zeytullayev fue la decisión correcta para el Bunyodkor y qué especialista le gustaría ver como nuevo entrenador para sacar al equipo de esta situación difícil? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!