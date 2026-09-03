Ange Postecoglou explica la razón por la que eligió al Al Nassr

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Ange Postecoglou explica la razón por la que eligió al Al Nassr

El reconocido técnico Ange Postecoglou admitió que la oportunidad de trabajar con Cristiano Ronaldo fue el factor decisivo en su decisión de dirigir al club saudí Al Nassr. El entrenador australiano considera que colaborar con la estrella portuguesa será, sin duda, uno de los capítulos más brillantes de su carrera. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista para el podcast The Howie Games, el técnico de 61 años habló sobre su firma en julio por un contrato de dos años, reemplazando a Jorge Jesus en el equipo. Según él, la oferta de trabajar con el cinco veces ganador del Balón de Oro era imposible de rechazar, ya que el delantero está actualmente decidido a alcanzar la marca de los 1000 goles en su carrera.

Colaborar con figuras históricas

Habiendo trabajado con muchos futbolistas de renombre mundial a lo largo de su carrera, Postecoglou valora su nuevo trabajo en el club de Riad como una oportunidad para formar parte del legado histórico de Cristiano Ronaldo. Según sus palabras, trabajar junto a personas tan grandes es un gran honor para cualquier entrenador.

«Al mirar hacia atrás en mi carrera, me siento feliz de haber participado en el éxito de otros», dice Postecoglou. Recordó haber jugado bajo la dirección de Ferenc Puskás durante su etapa como jugador, así como haber trabajado con leyendas del fútbol asiático como Tim Cahill en la selección de Australia y Son Heung-min en el Tottenham.

La actitud hacia los campeonatos fuera de Europa

Tras un breve periodo sin equipo después de su paso por el Nottingham Forest en octubre, el técnico recibió decenas de ofertas. Sin embargo, enfatizó firmemente que no considera su traslado a Oriente Medio como un paso atrás en su carrera.

Según ixbt.com y publicaciones deportivas, a pesar de que algunos expertos subestiman los campeonatos fuera de Europa, Postecoglou nunca se ha dejado llevar por tales estereotipos. En su opinión, para un entrenador profesional, el enfoque siempre debe estar en los nuevos desafíos y en la oportunidad de trabajar con grandes jugadores.

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Jahongir Tursunov
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