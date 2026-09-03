Indonesia: cerca de 800 personas intoxicadas por comida gratuita distribuida por el gobierno

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Indonesia: cerca de 800 personas intoxicadas por comida gratuita distribuida por el gobierno

En Indonesia, cerca de 800 personas habrían sufrido una intoxicación alimentaria tras consumir platos distribuidos como parte del programa gubernamental de comidas gratuitas. Así lo informó Reuters.

Según los datos, 512 estudiantes en la región de Sidoarjo (Java Oriental), 49 personas en la ciudad de Nganjuk y 237 personas en la región de Agam (Sumatra Occidental) resultaron intoxicadas. De este modo, el número total de víctimas en los incidentes recientes asciende a 798.

Charles Honoris, miembro de la comisión parlamentaria, afirmó que estos casos no pueden considerarse incidentes aislados. En su opinión, los problemas que surgen están relacionados con deficiencias en el sistema.

La Agencia Nacional de Nutrición, que supervisa el programa, aún no ha respondido a la declaración del diputado. La cocina sospechosa de causar la intoxicación en Sidoarjo ha sido suspendida por 30 días. Actualmente se está llevando a cabo una investigación.

Según la organización no gubernamental Network for Education Watch, hasta el 8 de agosto, aproximadamente 37 600 personas se habían visto afectadas por casos de intoxicación masiva relacionados con el programa de comidas gratuitas del gobierno.

Las autoridades han señalado que los casos de intoxicación alimentaria suelen deberse a un almacenamiento inadecuado de los alimentos y a retrasos en la entrega de las comidas preparadas.

El programa, lanzado en 2025 por el presidente indonesio Prabowo Subianto, tiene como objetivo proporcionar comidas gratuitas a decenas de millones de niños en el país y reducir el problema de la desnutrición infantil. Sin embargo, el programa también enfrenta críticas por intoxicaciones masivas, denuncias de corrupción y altos costos.

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