Una jurista que ejerció como ombudsman se convierte en presidenta de Estonia

El parlamento de Estonia, el Riigikogu, eligió a la jurista y canciller de justicia Ülle Madise como la nueva presidenta del país. Madise, de 51 años, se convierte en la segunda mujer en ocupar este cargo. La noticia fue reportada por Reuters.

Madise obtuvo los votos de 71 diputados en la primera ronda de la elección celebrada el 2 de septiembre. Se requerían al menos 68 votos para ser elegida presidenta. Un total de 78 diputados participaron en la votación.

Madise fue la única candidata en esta elección. Su candidatura fue propuesta por 75 miembros del parlamento, mientras que otros candidatos no lograron reunir el apoyo suficiente para registrarse.

Madise ha ocupado el cargo de canciller de justicia de Estonia desde 2015. Este puesto, además de supervisar el estado de derecho en el país, abarca también las funciones de ombudsman.

La nueva presidenta fue elegida por un mandato de cinco años y prestará juramento el 12 de octubre para asumir oficialmente su cargo. Sucede a Alar Karis, quien cumplió un mandato presidencial y no se postuló para la reelección.

Ülle Madise será la séptima presidenta en la historia de Estonia y la segunda mujer en ocupar la presidencia del país.