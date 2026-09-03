José Mourinho opina sobre Lionel Messi y Julián Álvarez

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, admitió que el mundo del fútbol siempre sentirá la ausencia de Lionel Messi tras el final de su carrera internacional. Así lo informó Goal.com. informa Goal.com.

En la rueda de prensa previa al partido de La Liga contra el Real Betis, el técnico portugués elogió el talento inmortal del delantero argentino. Mourinho bromeó diciendo que se ve obligado a ver la Major League Soccer, una competición que no le agrada, solo para seguir los partidos de Lionel Messi.

Vínculo histórico y respeto mutuo

El respeto mutuo entre Mourinho y Messi abarca más de veinte años. Sus caminos se cruzaron por primera vez el 16 de noviembre de 2003. En aquel partido amistoso a puerta cerrada, un joven Messi debutaba con el FC Barcelona, mientras que José Mourinho dirigía al FC Porto.

Aunque el Porto ganó aquel encuentro 2-0 y terminó levantando el trofeo de la Champions League al final de la temporada, aquel enfrentamiento marcó el inicio del ascenso del gran jugador que definiría el destino de toda una generación.

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Durante la rueda de prensa, también se abordó la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, cuyo traspaso al FC Barcelona no se concretó este verano. El entrenador del Real Madrid prefirió no profundizar en el tema, subrayando que el técnico del Atlético, Diego Simeone, tiene plena autoridad sobre los asuntos internos de su equipo.

Haciendo hincapié en la disciplina profesional y la lealtad hacia el club tras el cierre del mercado de fichajes, Mourinho compartió su opinión.

«En mi opinión, desde ayer y hasta al menos el 31 de diciembre, seguirá siendo un jugador importante para su club», declaró el experimentado entrenador sobre las perspectivas de Álvarez para los próximos meses.

De este modo, tras el cierre del mercado de verano, Mourinho espera que todos los jugadores descontentos o que deseen cambiar de equipo se concentren plenamente en sus obligaciones actuales al menos hasta el parón invernal.