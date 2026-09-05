El desafortunado regreso de Andy Ruiz: Derrota ante Damian Knyba en Nueva Jersey

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El desafortunado regreso de Andy Ruiz: Derrota ante Damian Knyba en Nueva Jersey

El ex campeón mundial Andy Ruiz Jr. volvió al ring por primera vez desde 2024. Sin embargo, el combate en Nueva Jersey no terminó con el resultado esperado: Ruiz fue derribado en el séptimo asalto y finalmente perdió por decisión unánime de los jueces ante Damian Knyba.

Aunque el combate estaba programado a 12 asaltos, resultó que no se necesitaba un nocaut para determinar al ganador. La decisión final se tomó tras el último gong.

Ruiz fue derribado durante el combate

En el séptimo asalto, Ruiz sufrió un knockdown. A pesar de ello, el boxeador mexicoamericano se recuperó y continuó la pelea.

En los asaltos restantes, ambos boxeadores completaron la distancia y el ganador fue determinado por las tarjetas de los jueces.

Los jueces dieron la victoria unánime a Knyba

En el recuento final, los tres jueces otorgaron la victoria a Damian Knyba:

  • 114:113 — a favor de Knyba;

  • 114:113 — a favor de Knyba;

  • 117:110 — a favor de Knyba.

De esta manera, Knyba obtuvo una victoria unánime sobre Ruiz.

Uno de los puntos de inflexión más importantes del combate fue el knockdown del séptimo asalto.

El regreso de Andy Ruiz tras una larga pausa

Este combate fue el primero de Andy Ruiz desde 2024.

Su pelea anterior fue contra Jarrell Miller, donde los boxeadores no pudieron definir un ganador y se registró un empate.

Desde entonces, Ruiz tuvo que esperar mucho tiempo para volver a subir al ring.

¿Qué fue decisivo en el combate?

Indicador

Resultado

Combate

Damian Knyba — Andy Ruiz

Duración

Distancia completa

Knockdown

Ruiz — 7º asalto

Ganador

Damian Knyba

Tarjetas de los jueces

114:113, 114:113, 117:110

Combate anterior de Ruiz

Empate contra Jarrell Miller, 2024

¿Qué sigue para Ruiz?

Aunque Andy Ruiz regresó al ring, el combate en Nueva Jersey plantea nuevas dudas sobre su carrera.

Para el ex campeón mundial, lo más importante no es solo haber disputado su primer combate tras una larga pausa, sino demostrar que puede recuperar su nivel anterior en los próximos enfrentamientos.

Knyba, por el contrario, logró una victoria importante ante un rival de renombre. Los próximos combates podrían tener un impacto serio en la posición de ambos boxeadores en la categoría de peso pesado.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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