Aljamain Sterling culpa a la UFC por el KO de Umar Nurmagomedov

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Aljamain Sterling culpa a la UFC por el KO de Umar Nurmagomedov

El ex campeón de peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, hizo una declaración impactante la semana pasada sobre la estrella de Daguestán Umar Nurmagomedov y el devastador KO que sufrió ante el peleador chino Song Yadong. El experimentado artista marcial estadounidense afirma que en esta dura derrota no solo influyó el peleador, sino también la prisa de la dirección de la UFC, que lo enfrentó a oponentes de alto nivel en muy poco tiempo.

«Debieron aumentar el nivel de los rivales gradualmente»: la crítica abierta de Sterling

En su último análisis en su canal de YouTube, Aljamain Sterling Umar Nurmagomedovenumeró los errores estratégicos cometidos en la gestión de su carrera:

  • Confirmación de una primera advertencia: «Ya había hablado de esto abiertamente cuando Umar llegó a la UFC. Hay que aumentar el nivel de los oponentes gradualmente, sin prisas. En este deporte, la prisa sale cara»;

  • Las pruebas de Bautista y Song Yadong: «Umar tuvo una pelea muy difícil y reñida contra Mario Bautista, y ahora todos vemos lo que ha pasado»;

  • El impacto negativo de la organización: Sterling criticó las acciones de la directiva de la UFC: «En mi opinión, la UFC no le hizo ningún favor al llevarlo tan rápido a la cima. Ahora todos estamos viendo los resultados negativos de esta prisa artificial».

El cinturón perdido ante Dvalishvili y la racha de victorias rota

Umar Nurmagomedovha tenido altibajos marcados en los últimos años:

  • El primer golpe en la pelea por el título: Tras lograr 6 victorias consecutivas en el octágono de la UFC, Umar disputó el combate por el título contra Merab Dvalishvili en enero del año pasado, sufriendo la primera derrota de su carrera por decisión unánime de los jueces;

  • Victoria importante sobre Figueiredo: Posteriormente, el peleador daguestaní derrotó a Mario Bautista y al ex campeón Deiveson Figueiredo, dando la impresión de haber regresado con fuerza a la carrera por el título;

  • El obstáculo Song Yadong: Con el objetivo de llegar a 3 victorias y garantizar una nueva pelea por el título, Umar fue sorprendido por un golpe preciso del noqueador chino Song Yadong, sufriendo el primer KO de su carrera.

¿Creen que las críticas de Aljamain Sterling a la UFC están justificadas? ¿Fue Umar realmente víctima de un calendario mal elegido y una presión excesiva, o el problema está en su táctica defensiva? ¿Podrá Nurmagomedov volver al nivel de campeonato tras este duro KO? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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