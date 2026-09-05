Ulugbek Bakaev habla tras la victoria por 5:2 ante Mash'al

Superliga de Uzbekistán En la jornada 20, el club Sogdiana Jizzakh mejoró significativamente su posición en la tabla tras una victoria amplia y convincente por 5:2 contra el Mash'al Muborak. Tras este dramático encuentro lleno de goles, el entrenador de Jizzakh, Ulugbek Bakaev, participó en la rueda de prensa. A pesar del marcador abultado, el experimentado técnico habló abiertamente sobre los peligros creados por el rival, los esfuerzos heroicos de los defensas y el portero, así como el factor de la eficacia ofensiva.

Gol rápido y 20 minutos de presión intensa de Mash'al

Ulugbek Bakaev explicó la importancia estratégica del partido y los giros de la primera parte:

Tarea estratégica y mentalidad ganadora: «Sabíamos que este partido era estratégicamente muy importante. Habíamos preparado a los chicos solo para ganar»;

El juego agresivo de Mash'al: A pesar del gol tempranero, el rival intentó tomar la iniciativa: «Marcamos rápido, luego durante unos 20 minutos el Mash'al entró de lleno en el partido, jugó de forma agresiva y creó muchas ocasiones peligrosas»;

El riesgo de encajar 3 o 4 goles: «En mi opinión, el rival podría haber marcado 3 o 4 goles en esas situaciones. Pero conseguimos repeler los ataques en el momento justo».

La línea defensiva y la actuación sólida del portero

La disciplina y la calma de los locales en los momentos difíciles sentaron las bases de la victoria:

Resiliencia defensiva: El entrenador elogió la organización del equipo bajo presión: «En defensa, los chicos cumplieron su misión a la perfección»;

Las paradas del guardameta: Se destacó la contribución del portero, autor de varias paradas decisivas: «El portero también tuvo una actuación excelente»;

Reconocimiento de un éxito merecido: Bakaev señaló que el resultado final reflejaba la lógica del partido: «En general, merecíamos plenamente esta victoria hoy».

La naturaleza impredecible del fútbol y la frialdad ante la portería

El técnico atribuyó las razones de este gran éxito a factores impredecibles:

Un marcador de 5:2 imposible de predecir: «Nunca se puede predecir un partido así. El fútbol es un juego impredecible»;

Eficacia del 100%: «Por eso, haber aprovechado la mayoría de nuestras ocasiones facilitó mucho nuestro juego, tanto en ataque como en defensa», añadió el entrenador;

La progresión de Jizzakh: Con estos 3 puntos cruciales y 5 goles marcados, el Sogdiana se aleja de la zona peligrosa y consolida su posición antes del final de la temporada.

¿En su opinión, la victoria por 5:2 del Sogdiana es resultado de la gran habilidad ofensiva de los jugadores de Jizzakh o de los errores defensivos flagrantes del Mash'al? ¿Podrán los pupilos de Ulugbek Bakaev mantener esta eficacia hasta el final de la temporada? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!