Khamzat Chimaev habla abiertamente sobre el impactante KO de Umar Nurmagomedov

El ex campeón de UFC, Khamzat Chimaev, reconocido como una de las estrellas invictas de la categoría de peso ligero de Umar Nurmagomedov ha dado su primera reacción oficial tras su inesperada derrota por KO ante el chino Song Yadong. Ante este revés que sacudió al mundo de las MMA, Chimaev ofreció una opinión franca e imparcial sobre el potencial del luchador daguestaní, su fortaleza mental y el hecho de que nadie está a salvo de un KO en el octágono.

« Una escuela forjada desde la infancia y un golpe inesperado »

Khamzat Chimaev Umar Nurmagomedovexpresó su convicción de que esta primera derrota brutal en su carrera no podrá quebrantarlo:

Derrota y perspectiva de regreso: « Desafortunadamente, Umar perdió. Creo que volverá aún más fuerte », subrayó Chimaev al elogiar la mentalidad de su colega;

El factor de la experiencia: « Es un chico con gran experiencia, practica este deporte desde niño », señaló el ex campeón, afirmando que los cimientos sólidos de Nurmagomedov serán la base de sus futuras victorias;

La hazaña de Song Yadong: El KO frío y preciso de Song Yadong, considerado el claro perdedor antes del combate, detuvo temporalmente la búsqueda de Umar por el cinturón de campeón.

« Nadie está a salvo de un KO: seguiré usando la lucha »

Chimaev habló sobre su propio estilo de lucha y los imprevistos en el mundo de las artes marciales, explicando la naturaleza despiadada de este deporte:

La imprevisibilidad del peligro: « Si me preguntan, no puedo saber de antemano si seré noqueado. Simplemente sigo haciendo mi trabajo »;

Táctica de derribo y suelo: Chimaev explicó por qué apuesta todo a la lucha para evitar los golpes de sus rivales y asegurar su dominio: « Entreno derribos todos los días en el gimnasio, ¿por qué no debería usarlos también en la pelea? »;

« Todo puede pasar »: « En nuestro deporte, todo puede suceder », recordó Khamzat, señalando que en las MMA, incluso los luchadores más talentosos pueden perder por un solo error o un golpe fortuito.

En su opinión, Umar Nurmagomedov ¿podrá corregir sus errores tras el duro KO recibido ante Song Yadong y volver a la carrera por el título? Como señaló Khamzat Chimaev, ¿son la lucha y el suelo la única forma de evitar el KO en el octágono? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!