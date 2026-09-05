Samsung aumenta la producción de smartphones asequibles ante la crisis de memoria

En el contexto de la crisis persistente de componentes de memoria en el mercado global y los cambios económicos generales, el gigante tecnológico Samsung está ajustando su estrategia de producción. Según informa el diario Maeil Business Newspaper, basándose en documentos de planificación de la empresa, la corporación surcoreana tiene como objetivo priorizar los dispositivos móviles asequibles y de gama media en lugar de los flagships de alto precio. Este paso busca mantener la posición de la marca en el mercado global y fortalecer su competitividad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los planes de producción de la compañía para el periodo de agosto a noviembre de este año, se prevé la fabricación de un total de 58 millones de teléfonos y tabletas. De esta cifra, 33,7 millones de dispositivos corresponden a smartphones de gama media y baja de la serie Galaxy A. Este indicador representa casi el 58 % del volumen total de producción de Samsung, y si solo se contabilizan los smartphones, su cuota es aún mayor.

Razones del énfasis en modelos económicos

La mayor parte del volumen de producción corresponde a los dispositivos más económicos y populares. En particular, se informó que más de la mitad de la serie Galaxy A planificada, concretamente 18 millones de smartphones, corresponde a solo dos modelos: el Galaxy A17 y el próximo a lanzarse Galaxy A18. Estos dos modelos por sí solos representan el 53 % del volumen de producción de toda la gama Galaxy A.

Esta decisión es notable porque va en contra de las tendencias generales del mercado. Hoy en día, la mayoría de las empresas competidoras optan por reducir sus líneas de dispositivos económicos para aumentar los márgenes de beneficio y centrarse en modelos más caros. Samsung, por el contrario, ha priorizado una estrategia de mantener y expandir su cuota de mercado global en lugar de buscar beneficios elevados a corto plazo.

Mercado global y datos analíticos

Según los informes trimestrales de la empresa de investigación Counterpoint, los smartphones económicos de la marca Samsung figuran constantemente entre los diez dispositivos más vendidos del mundo. A menudo, varios modelos asequibles del fabricante coreano aparecen en esta lista, lo que confirma la sólida posición de la empresa en el segmento de entrada.

Según los expertos, en un entorno de fluctuación de precios de los chips de memoria y la tendencia de los consumidores al ahorro, este enfoque podría estar justificado. Aprovechando sus enormes capacidades de producción y logística, Samsung sigue ofreciendo a los consumidores tecnologías de calidad a un precio asequible. Esto permite a la empresa mantener su base de clientes incluso en un entorno de competencia intensa.