Shavkat Rakhmonov revela su ventaja sobre Islam Makhachev

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Shavkat Rakhmonov revela su ventaja sobre Islam Makhachev

Shavkat Rakhmonov y Islam Makhachev las discusiones sobre un posible combate se han intensificado. El luchador kazajo invicto reveló en qué aspecto confía para un enfrentamiento contra el actual campeón.

Según Rakhmonov, uno de los factores decisivos en su posible duelo podría ser el combate de pie en el octágono.

« ¿Eres el oponente más peligroso? »

Se le preguntó a Rakhmonov si se considera el oponente más peligroso de la división para Makhachev.

El luchador respondió con confianza:

« Creo que sí ».

Cuando se le preguntó cómo podría vencer a Makhachev, Rakhmonov señaló su principal ventaja.

¿En qué aspecto se considera superior Rakhmonov?

Según el luchador kazajo, sus habilidades de «striking», es decir, el combate de pie, son mejores que las de Makhachev.

« Mis habilidades de striking son mejores que las de Islam », dijo Rakhmonov.

Esta declaración destaca uno de los puntos más interesantes del posible combate: Rakhmonov enfatiza el combate de pie en lugar de la lucha en el suelo, que es uno de los puntos fuertes de Makhachev.

¿Por qué es interesante esta confrontación?

Makhachev es conocido por su estilo de lucha y control. Rakhmonov, por su parte, se ha consolidado como un luchador universal.

Al hablar de un posible combate contra Makhachev en 2025, afirmó que podría ponerlo en aprietos en diferentes áreas del octágono.

Por eso, el interés en dos escenarios diferentes para un posible combate es alto:

Dirección del combate

Principal confrontación esperada

Combate de pie

Rakhmonov intentará demostrar su superioridad

Lucha

Uno de los puntos fuertes de Makhachev podría entrar en juego

Suelo

El nivel de control y defensa juega un papel crucial

Clinch

La versatilidad de ambos luchadores será puesta a prueba

¿De dónde viene la confianza de Rakhmonov?

Durante su carrera en la UFC, Rakhmonov ha demostrado su versatilidad contra oponentes de alto nivel. Desde sus inicios en la UFC, sus capacidades de combate integral fueron destacadas.

Sin embargo, un posible combate contra Makhachev sigue siendo un tema aparte. Rakhmonov sigue insistiendo en que es uno de los oponentes más incómodos para Makhachev.

La pregunta principal sigue abierta

La opinión de Rakhmonov de que «soy mejor en striking» es una evaluación personal. En un combate real, esta superioridad deberá demostrarse frente a la lucha, el control y el plan táctico de Makhachev.

Por eso, la pregunta más interesante para los aficionados es:

¿Podrá Rakhmonov oponer su superioridad de pie a la superioridad de lucha de Makhachev?

Si ambos luchadores invictos se encuentran en el octágono, precisamente esta confrontación podría convertirse en una de las mayores intrigas del combate.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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