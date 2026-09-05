Tecno presenta un nuevo smartphone conceptual con pantalla sin bordes

·26·Tecnología
Tecno presenta un nuevo smartphone conceptual con pantalla sin bordes

En la feria IFA 2026 que se celebra en Berlín, Alemania, se ha exhibido un dispositivo único que ha captado la atención del mundo tecnológico. La marca Tecno presentó al público su nuevo smartphone conceptual con una pantalla totalmente sin bordes. Este dispositivo es significativo porque podría establecer nuevos estándares de diseño en la industria móvil. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Según la información de Ixbt.com, en la parte frontal del dispositivo presentado ya no quedan prácticamente marcos negros. Al eliminar el marco visual alrededor de la pantalla, se observa que la parte central del cuerpo está separada por un borde fino de color claro. Los fabricantes han aplicado enfoques de ingeniería complejos para lograr esta solución de diseño única.

Tecnología innovadora y proceso de ensamblaje

Los expertos explican que para lograr un resultado tan impresionante, se utilizó un vidrio protector especial de doble capa. La parte inferior de este vidrio se pliega alrededor del marco central del cuerpo, cubriendo completamente las áreas negras habituales. Como resultado, el usuario ve una pantalla totalmente inmersiva, sin bordes negros.

Sin embargo, esta solución no fue sencilla. Para implementar esta construcción, los ingenieros de Tecno tuvieron que cambiar radicalmente el proceso de ensamblaje de la pantalla. Además, debido a las nuevas exigencias de diseño, el sistema táctil y los elementos de la interfaz también fueron completamente adaptados.

Capacidades técnicas y planes futuros

Las características técnicas del dispositivo también demuestran que está al nivel de los flagships modernos. El smartphone está equipado con un panel AMOLED de 6,78 pulgadas de alta calidad, con resolución 1,5K y soporte para una frecuencia de actualización de 144 Hz. Esto ofrece a los usuarios no solo una apariencia perfecta, sino también una imagen fluida y de alta calidad.

Por ahora, Tecno no ha dado información precisa sobre la producción en serie de este modelo conceptual. No obstante, los representantes de la compañía han indicado que las tecnologías avanzadas obtenidas durante el trabajo en este proyecto único encontrarán su lugar en las futuras gamas de smartphones flagships.

TecnoSmartphoneIFA 2026TecnologíaConcepto
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Samsung aumenta la producción de smartphones asequibles ante la crisis de memoriaSamsung aumenta la producción de smartphones asequibles ante la crisis de memoriaHoy, 20:52Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solarUn meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solarHoy, 18:29Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27Hoy, 14:50El satélite chino Yaogan-50 (02) se desintegró en órbitaEl satélite chino Yaogan-50 (02) se desintegró en órbitaHoy, 14:29DeepSeek abandona a Nvidia para comprar chips de HuaweiDeepSeek abandona a Nvidia para comprar chips de HuaweiHoy, 12:52Tecno presenta la primera pantalla verdaderamente completa del mundoTecno presenta la primera pantalla verdaderamente completa del mundoHoy, 12:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas