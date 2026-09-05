Tecno presenta un nuevo smartphone conceptual con pantalla sin bordes

En la feria IFA 2026 que se celebra en Berlín, Alemania, se ha exhibido un dispositivo único que ha captado la atención del mundo tecnológico. La marca Tecno presentó al público su nuevo smartphone conceptual con una pantalla totalmente sin bordes. Este dispositivo es significativo porque podría establecer nuevos estándares de diseño en la industria móvil. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Según la información de Ixbt.com, en la parte frontal del dispositivo presentado ya no quedan prácticamente marcos negros. Al eliminar el marco visual alrededor de la pantalla, se observa que la parte central del cuerpo está separada por un borde fino de color claro. Los fabricantes han aplicado enfoques de ingeniería complejos para lograr esta solución de diseño única.

Tecnología innovadora y proceso de ensamblaje

Los expertos explican que para lograr un resultado tan impresionante, se utilizó un vidrio protector especial de doble capa. La parte inferior de este vidrio se pliega alrededor del marco central del cuerpo, cubriendo completamente las áreas negras habituales. Como resultado, el usuario ve una pantalla totalmente inmersiva, sin bordes negros.

Sin embargo, esta solución no fue sencilla. Para implementar esta construcción, los ingenieros de Tecno tuvieron que cambiar radicalmente el proceso de ensamblaje de la pantalla. Además, debido a las nuevas exigencias de diseño, el sistema táctil y los elementos de la interfaz también fueron completamente adaptados.

Capacidades técnicas y planes futuros

Las características técnicas del dispositivo también demuestran que está al nivel de los flagships modernos. El smartphone está equipado con un panel AMOLED de 6,78 pulgadas de alta calidad, con resolución 1,5K y soporte para una frecuencia de actualización de 144 Hz. Esto ofrece a los usuarios no solo una apariencia perfecta, sino también una imagen fluida y de alta calidad.

Por ahora, Tecno no ha dado información precisa sobre la producción en serie de este modelo conceptual. No obstante, los representantes de la compañía han indicado que las tecnologías avanzadas obtenidas durante el trabajo en este proyecto único encontrarán su lugar en las futuras gamas de smartphones flagships.