«Arman habla demasiado»: Dana White antes del combate Tsarukyan vs. Ruffy

El presidente de la UFC, Dana White, rechazó abiertamente la afirmación de que el combate de uno de los líderes del ranking de peso ligero, Arman Tsarukyan, contra el brasileño Mauricio Ruffy tenga un «estatus oficial de aspirante al título». Sports Central En una entrevista con , el jefe de la organización declaró tajantemente que el luchador ruso se está precipitando y que la promoción no hace promesas garantizadas antes de que termine un combate.

«No confirmo nada hasta que termine el combate»: la reacción de Dana White

El jefe de la UFC respondió con frialdad a las declaraciones de los luchadores destinadas a presionar a través de los medios:

Dura negativa a las pretensiones de Tsarukyan: «No me gusta nada hablar de estas cosas antes de que termine el combate. Arman está hablando mucho en su propio nombre», señaló White, dejando claro que las palabras de Tsarukyan son una interpretación personal y no una postura oficial;

El principio de decidir según el resultado: El jefe de la organización enfatizó que los planes dependen solo de lo que ocurra dentro de la jaula: «Veamos primero cómo termina este combate»;

La delicada política de la promoción: Es evidente que la UFC no quiere disgustar a otros aspirantes de la división garantizando combates por el título por adelantado.

Reclamaciones contradictorias: Arman y Ruffy esperan por el cinturón

Ambos deportistas consideran el próximo enfrentamiento como el último boleto hacia el título:

Las palabras de Tsarukyan sobre la «garantía»: Arman había declarado anteriormente que aceptó el combate contra Ruffy bajo una sola condición: recibió la promesa de la dirección de que, si ganaba, el siguiente enfrentamiento sería directamente por el cinturón de campeón;

La gran confianza de Mauricio Ruffy: El brillante y peligroso luchador brasileño también expresó una confianza del 100% en que, si derrota a Tsarukyan, el siguiente combate será por el título mundial;

Confusión sobre el estatus: Las declaraciones personales de los deportistas chocan con la postura de Dana White, aumentando la intriga alrededor del combate.

UFC 331: Un enfrentamiento de 5 asaltos en Los Ángeles

Este gran combate en el peso ligero tiene un estatus único por su formato y fecha:

Fecha y lugar: El combate entre Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy tendrá lugar el 19 de septiembre durante el torneo numerado «UFC 331» en Los Ángeles, EE. UU.;

Prueba de 5 asaltos: Aunque el combate es el evento coestelar (co-main event) del torneo, se organiza en un formato completo de cinco asaltos, lo que confirma que la organización trata este enfrentamiento con la misma seriedad que una pelea por el título;

Situación en la división: El ganador de este combate se convertirá inevitablemente en el aspirante número uno al título de campeón.

¿Por qué crees que Dana White evita confirmar abiertamente las palabras de Arman Tsarukyan sobre la pelea por el título? ¿Quién ganará el combate de 5 asaltos el 19 de septiembre: el experimentado Tsarukyan o el brasileño Ruffy con sus golpes impredecibles? ¡Deja tu opinión en los comentarios!