En la 3ª jornada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityrecibió al Coventry City en su estadio y logró una victoria ajustada pero vital por 1-0. En el encuentro disputado en el Etihad Stadium, seguido por millones de aficionados uzbekos, nuestro compatriota Abduqodir Husanov fue titular con los «Citizens», mostrando gran seguridad en el centro de la defensa. El único gol del partido fue obra del máximo goleador del equipo, Erling Haaland.

Gol de la victoria de Haaland: un remate decisivo en el minuto 26

Manchester Citytomó la iniciativa desde los primeros minutos, buscando romper la defensa rival:

El centro de Semenyo y la calidad de Haaland: En el minuto 26, un ataque rápido de los locales terminó en gol: un centro preciso de Antoine Semenyo al área fue rematado por Erling Haaland para abrir el marcador (1-0);

Oportunidades desperdiciadas: En la segunda parte, los «Citizens» crearon varias situaciones de peligro, pero les faltó precisión para ampliar la ventaja;

Final complejo y control: A pesar de los peligrosos contraataques del Coventry City al final del partido, los locales lograron mantener el 1-0 hasta el pitido final.

Husanov en el muro defensivo: junto a Donnarumma y Dias

La actuación del defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abduqodir Husanov, merece un reconocimiento especial:

Un escudo sólido con estrellas mundiales: Abduqodir Husanov, junto al portero Gianluigi Donnarumma, los centrales Rúben Dias y Marc Guéhi, y el lateral Joško Gvardiol, luchó con éxito contra los delanteros rivales (Awoniyi, Mason-Clark);

Portería a cero: Gracias a la disciplina de la línea defensiva, el Manchester City mantuvo su portería imbatida;

Cambios tácticos: Durante el encuentro, Pep Guardiola dio entrada a Phil Foden por Rayan Cherki, además de Buaddi y Mackay para mantener el ritmo de juego.

Tabla de posiciones: 3 victorias en 3 jornadas y liderato perfecto

Esta victoria del Manchester City refuerza su posición al inicio de la temporada:

1er lugar con 9 puntos: Los «Citizens» han ganado sus tres primeros partidos de la nueva temporada y ocupan la cima de la tabla de la Premier League con 9 puntos;

Coventry sin puntos: Por su parte, los visitantes aún no han sumado puntos tras las tres primeras jornadas y se mantienen en la parte baja de la clasificación.

¿Crees que la actuación de hoy de Abduqodir Husanov en el Etihad lo consolidará como una pieza clave en la defensa del Manchester City? ¿Qué nota le das a su actuación del 1 al 10? ¡Deja tus comentarios!