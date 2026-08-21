Casi invisible para los humanos: un gato salvaje de Asia Central fue fotografiado en Irán

En Asia Central un gato salvaje que habita en la región, pero que rara vez es visto por los humanos, fue fotografiado en Irán. La imagen despertó gran interés entre los amantes de la naturaleza.

El gato salvaje de Asia Central es considerado uno de los depredadores poco comunes que viven en los entornos naturales de la región. Como suele desplazarse por lugares poco frecuentados por las personas, no es fácil encontrarlo en la naturaleza. También se ha registrado su presencia en Uzbekistán y Turkmenistán.

La captura de este gato salvaje por una cámara en Irán permitió observar su vida en su hábitat natural. Estas imágenes también pueden ser importantes para que los especialistas estudien el área de distribución y las condiciones de vida de la especie.

La captura en cámara de un gato salvaje que vive lejos de la mirada humana es uno de los momentos más raros de la naturaleza.

En algunas zonas de Asia Central, los animales silvestres todavía viven en lugares donde la intervención humana es escasa.