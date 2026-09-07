Huawei Pura X View presentado: pantalla ancha y batería de 7000 mAh

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Huawei Pura X View presentado: pantalla ancha y batería de 7000 mAh

Huawei ha revolucionado el mercado tecnológico al presentar oficialmente el Huawei Pura X View, el primer smartphone del mundo con una pantalla ancha. Según ixbt.com, este dispositivo llama la atención no solo por su diseño inusual, sino también por su enorme batería integrada en un cuerpo ultrafino y sus avanzadas especificaciones técnicas. Este nuevo buque insignia busca ofrecer a los usuarios una experiencia totalmente distinta en el consumo de contenido y tareas diarias. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo smartphone está equipado con un panel de pantalla ancha único de 6,39 pulgadas con un área de 114,27 cm². Curiosamente, esta área de pantalla es incluso mayor que la del iPhone 17 Pro Max de 6,9 pulgadas. La pantalla ocupa el 96,1 % del panel frontal. A pesar de esto, el grosor del cuerpo es de solo 6,68 mm y su peso es de 201 g.

Capacidades de pantalla y rendimiento

La dirección de Huawei destaca que este formato de pantalla ancha es versátil y ofrece una gran comodidad de uso. En particular, en comparación con los smartphones tradicionales, el área útil para ver vídeos aumenta un 16 %, y un 21 % para navegar por páginas web en modo vertical. El fabricante posiciona este gadget como un lector electrónico, dispositivo de juego, herramienta para ver películas y un instrumento de trabajo eficiente.

El rendimiento del smartphone está gestionado por el procesador Kirin 9030S y el sistema operativo HarmonyOS 7. Según Huawei, el procesador de nueva generación proporciona un aumento del 28 % en el rendimiento general en comparación con su predecesor. Además, la tecnología especial HyperSpace Memory permite que los 12 GB de RAM funcionen al nivel de 16 GB. El dispositivo admite dos tarjetas SIM físicas y dos estándares eSIM, así como comunicación satelital BeiDou con capacidad para enviar texto e imágenes.

Potencial de cámara y precio

En cuanto a capacidades fotográficas, el Huawei Pura X View también aspira a ser uno de los líderes en su clase. La cámara principal cuenta con un sensor de 200 MP con estabilización óptica (OIS). Está acompañada por un teleobjetivo de 50 MP con OIS y un módulo ultra gran angular de 8 MP. Esta combinación garantiza fotos y vídeos de alta calidad en cualquier condición de iluminación.

Además, según ixbt.com, los ingenieros lograron integrar una batería de 7000 mAh en este cuerpo delgado. Esto permite a los usuarios trabajar activamente durante mucho tiempo sin preocuparse por la carga. El precio de la versión base con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento es de 900 USD. La venta oficial del smartphone está programada para el 9 de septiembre de este año.

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Abror Shuhratov
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