La selección femenina sub-20 de Italia logra una victoria histórica en el Mundial juvenil

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La selección femenina sub-20 de Italia logra una victoria histórica en el Mundial juvenil

En un partido del Mundial femenino sub-20 disputado en Łódź, Polonia, la selección de Italia logró una remontada histórica al vencer 2-1 a Estados Unidos, marcando un hito en su historia. Según Goal.com, este éxito quedará grabado como un día inolvidable en la historia del fútbol nacional y ha causado un gran impacto en el ámbito internacional juvenil. Así lo informa Goal.com informa .

Una pausa histórica y la primera victoria

El equipo juvenil italiano, conocido como las «Azzurrine», no había participado en este prestigioso torneo durante 14 años, concretamente desde 2012. Además, las italianas nunca habían ganado un partido en la fase final de un Mundial juvenil, por lo que este encuentro representa su primer éxito en la historia del torneo.

La selección de Estados Unidos, considerada favorita y representante de una gran escuela de fútbol, logró abrir el marcador al inicio del encuentro. A pesar de ello, las representantes italianas mostraron gran resiliencia, superando la adversidad y anotando dos goles.

Goles decisivos e intervención del VAR

Los goles de la selección italiana fueron obra de Fadda y Pellegrino Cimò. Especialmente, las acciones de Pellegrino Cimò fueron determinantes para la victoria del equipo y cambiaron el destino del partido.

Al final del encuentro, las jugadoras estadounidenses parecieron empatar el marcador, pero los árbitros recurrieron al sistema VAR en el tercer minuto de descuento. Tras unos segundos de revisión, se confirmó una posición de fuera de juego y el gol fue anulado.

Opiniones de la entrenadora y la capitana

Tras el partido, la capitana Gallo expresó su orgullo por sus compañeras y el cuerpo técnico. Según ella, la unidad del equipo y el apoyo mutuo en los momentos difíciles son la clave del éxito en los escenarios internacionales.

La entrenadora Matteucci elogió el enfoque y la valentía de las jugadoras. Destacó que el cuerpo técnico sabía que sería difícil mantener el dominio durante los 90 minutos y que el equipo estaba preparado para cualquier situación, aprovechando al máximo sus oportunidades.

Según el calendario de la competición, las italianas jugarán su próximo partido el miércoles a las 15:00 contra Nueva Zelanda, que perdió ante Japón.

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Jahongir Tursunov
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