El reloj inteligente Honor Watch 6 Pro incorpora nuevas funciones de salud

La marca Honor ha anunciado la apertura de pedidos anticipados para su nuevo dispositivo insignia, el reloj inteligente Honor Watch 6 Pro. Según ixbt.com, el dispositivo llama la atención no solo por sus elementos de diseño modernos, sino también por sus sensores médicos avanzados destinados a controlar seriamente la salud del usuario. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se han presentado varias opciones de colores y materiales para el nuevo reloj inteligente. Los compradores podrán elegir entre cajas de acero inoxidable en negro, marrón y plata, con acabados en negro y amarillo. Esto permite que el dispositivo satisfaga las necesidades de usuarios con diferentes estilos.

Además de su apariencia, las capacidades de pantalla del dispositivo son de alto nivel. Según el fabricante, el reloj está equipado con una pantalla OLED compatible con la tecnología True Color. El brillo de la pantalla puede alcanzar hasta 5500 nits, lo que permite leer la información fácilmente incluso bajo la luz solar directa.

Nuevas capacidades de control de la salud

En el modelo Honor Watch 6 Pro, el enfoque principal está en el seguimiento de los indicadores vitales del organismo del usuario. Las funciones presentadas incluyen el monitoreo de paros cardíacos, la medición no invasiva de la presión arterial 2.0 y el seguimiento continuo de los niveles de glucosa en sangre.

Sin embargo, los detalles técnicos completos sobre el principio de funcionamiento y la precisión de medición de estos sistemas se mantienen en secreto por ahora. El fabricante ha indicado que revelará información más detallada más adelante, lo que despierta un gran interés entre expertos y entusiastas de la tecnología.

Tecnología Smart Eye Sensing System

Además de las funciones de salud, el reloj está equipado con otra novedad inusual: un sistema de detección inteligente de la mirada llamado Smart Eye Sensing System. Se espera que esta tecnología amplíe las posibilidades de interacción con el reloj inteligente al determinar la dirección de la mirada del usuario.

En esta etapa, Honor ha anunciado que publicará las especificaciones técnicas completas, los precios oficiales y la fecha de lanzamiento del Honor Watch 6 Pro más adelante. Dado que los pedidos anticipados ya han comenzado, se esperan detalles adicionales sobre el nuevo gadget en los próximos días.