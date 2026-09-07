« ¡No quiero buen juego, solo quiero la victoria! »: Mourinho estalla antes del duelo contra el Inter

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha lanzado una declaración contundente antes del crucial y simbólico partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán. En una entrevista con el prestigioso diario español Marca, el técnico portugués dejó de lado el concepto del «buen fútbol», enfatizando abiertamente que el objetivo es únicamente el resultado y los tres puntos. El estratega del «club merengue» afirmó que no habrá concesiones ante su exequipo y que su único objetivo en Madrid es ganar la máxima copa europea.

La lección del Betis: ¿por qué Mourinho rechaza el fútbol vistoso?

El técnico del Real ha sacado conclusiones correctas tras los puntos perdidos recientemente en La Liga:

La estética no importa, el resultado es lo que cuenta: «Podría decir que quiero ver un juego bonito. ¡Pero no! No quiero que mi equipo juegue bien, como contra el Betis, y pierda. Mañana quiero ganar», expresó Mourinho con firmeza sobre su filosofía.

No repetir errores: El entrenador subrayó que las combinaciones estéticas y la posesión no siempre garantizan resultados, y que los aficionados necesitan, ante todo, victorias y puntos en la tabla.

Enfoque pragmático: Con su estilo característico de «Special One», Mourinho planea neutralizar las fortalezas del rival y salir del campo con la victoria mediante una táctica pragmática.

La Champions con el Real: el objetivo absoluto y único

José Mourinho habló sobre su misión principal en el club madrileño:

La búsqueda de la copa de la Champions: «Por supuesto, quiero ganar la Champions con el Real. Mientras trabaje aquí, ganar el trofeo es mi único y principal objetivo», declaró.

Hacia un récord histórico: Mourinho está decidido a quedar en la historia ganando este prestigioso trofeo con tres equipos diferentes.

Equipo bajo presión: Consciente de que en la Champions cada error cuesta caro, el técnico portugués exige la máxima sangre fría a sus pupilos.

Duelo simbólico contra su exequipo: la intriga del 8 de septiembre

El enfrentamiento entre el Real y el Inter está lleno de drama y emociones:

Lazos históricos: Dado que Mourinho logró el triplete con el Inter en 2010 y ganó la Champions, este partido contra los milaneses no es un encuentro cualquiera para él.

Calendario y fecha: El partido decisivo entre el Real Madrid y el gigante italiano Inter está programado para el 8 de septiembre.

Choque de tácticas: Este partido, uno de los primeros enfrentamientos de alto nivel en la Champions, se espera que defina en gran medida el liderato del grupo.

¿Cree que la visión de José Mourinho de que «una victoria pragmática es mejor que un juego bonito» es el camino correcto para el éxito del Real Madrid en la Champions, o tienen derecho los exigentes aficionados madridistas a esperar un fútbol ofensivo y vistoso? ¿Qué equipo ganará en el enfrentamiento Real Madrid - Inter del 8 de septiembre? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!