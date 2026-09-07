Del puesto 19 a la gloria: la hazaña histórica de Andrea Kimi Antonelli en Monza

El Gran Premio de Italia, decimotercera prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 en el legendario circuito de Monza, concluyó con una sensación histórica llena de drama. El prometedor piloto de 20 años de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, quien comenzó desde la penúltima posición, remontó hasta alcanzar lo más alto del podio. Esta victoria no solo marca un punto de inflexión en la carrera del joven piloto, sino que también representa un hito esperado por el automovilismo italiano durante los últimos 60 años.

Del puesto 19 a la gloria: una sensación italiana esperada por 60 años

La carrera será recordada por los aficionados y expertos gracias a una remontada inolvidable:

Un salto increíble: Tras partir 19º debido a una mala clasificación, Kimi Antonelli tomó el liderato gracias a un ritmo agresivo, una táctica impecable y adelantamientos magistrales;

Récord histórico de 60 años: A sus 20 años, Antonelli grabó su nombre en los anales del automovilismo al convertirse en el primer piloto local en ganar el Gran Premio de Italia en 60 años;

La ovación de las gradas: Miles de espectadores en Monza celebraron la victoria del joven héroe con lágrimas y gritos de júbilo.

Doblete de Mercedes y el podio

Las «Flechas de Plata» mostraron una superioridad absoluta en Monza:

George Russell en segundo lugar: El segundo piloto de Mercedes, George Russell, cruzó la meta en segunda posición, asegurando un «doblete de oro» para el equipo alemán;

Verstappen en el podio: El líder de Red Bull, Max Verstappen, se hizo con el 3er puesto tras una intensa lucha;

Detrás de McLaren y Hamilton: El top 5 lo completó el dúo de McLaren, Lando Norris (4º) y Oscar Piastri (5º). Lewis Hamilton, con Ferrari, se tuvo que conformar con la 6ª plaza.

Tragedia en Monza: el abandono de Charles Leclerc y las estrellas fuera de carrera

Las curvas rápidas y las colisiones dejaron fuera a varios favoritos:

El abandono temprano de Leclerc: Al final de la segunda vuelta, el piloto de Ferrari Charles Leclerc chocó a gran velocidad, quedando fuera de combate ante su público;

El fracaso de Aston Martin: Los experimentados Fernando Alonso y su compañero Lance Stroll también quedaron fuera por problemas técnicos.

Resultados completos del Gran Premio de Italia (Monza, 13ª ronda):

El equilibrio de fuerzas en la carrera fue el siguiente:

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Posiciones después del top 10: Gabriel Bortoleto (Audi — 11º), Nico Hülkenberg (Audi — 12º), Carlos Sainz (Williams — 13º), Liam Lawson (Red Bull — 14º), Oliver Bearman (Haas — 15º), Esteban Ocon (Haas — 16º), Alexander Albon (Williams — 17º), Sergio Pérez (Cadillac — 18º), Valtteri Bottas (Cadillac — 19º).

Retirados: Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin).

En su opinión, ¿la victoria de Kimi Antonelli desde el puesto 19 marca el inicio de una nueva era en la F1 o es solo suerte? ¿Qué causó el error de Ferrari y Leclerc en casa? ¡Dejen sus comentarios!