Vulnerabilidades en televisores LG: grabación de audio y problemas de seguridad

La seguridad de los dispositivos inteligentes modernos vuelve a estar en el punto de mira de los expertos. Una investigación exhaustiva realizada por Gamers Nexus y expertos independientes en ciberseguridad ha detectado características potencialmente peligrosas y vulnerabilidades en el sistema operativo webOS de los televisores LG. Según los resultados del estudio, mediante métodos de explotación específicos, es posible forzar al televisor a grabar audio incluso con la pantalla apagada. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cabe destacar que los experimentos realizados no prueban que LG grabe de forma secreta y constante las conversaciones de sus usuarios ni que las transmita a sus servidores. La posibilidad de grabación de audio descubierta por los expertos no es una función estándar, sino que se logró aprovechando vulnerabilidades existentes en webOS. No obstante, los problemas identificados plantean una serie de dudas sobre la privacidad de los usuarios.

Detalles del estudio y actividad de red

Durante las pruebas, se examinaron varios dispositivos LG, incluido un televisor de la generación OLED G5 de 2025. El análisis del firmware y del tráfico de red reveló que el dispositivo escanea activamente otros gadgets en la red local, incluyendo direcciones IP y MAC internas, nombres de dispositivos y características de la señal. También se registró la recopilación de información sobre redes Wi-Fi cercanas, sus SSID, canales y niveles de señal.

Dado que los investigadores no pudieron descifrar completamente todo el tráfico de red, no lograron determinar con exactitud el contenido y la función de cada paquete transmitido. Aun así, el volumen de telemetría estándar recopilado y la actividad en la red local llamaron la atención de los expertos en seguridad.

Tecnología ACR y análisis publicitario

Durante la investigación, se prestó especial atención a la tecnología Automatic Content Recognition (ACR), diseñada para identificar qué está viendo el usuario. Este sistema crea huellas digitales del contenido de audio y vídeo y las compara con una base de datos. Los datos obtenidos pueden utilizarse para fines de análisis y personalización de publicidad.

Según la información, la función ACR también puede operar al ver contenido desde dispositivos externos conectados mediante HDMI. Los datos de telemetría recopilados pueden enviarse al servicio de la división publicitaria LG Ad Solutions. Sin embargo, este mecanismo no debe confundirse con el caso de grabación a través del micrófono mediante una vulnerabilidad.

Seguridad del micrófono y recomendaciones de los expertos

La parte más grave del estudio se refiere a las fallas de seguridad de webOS. Durante el experimento, los expertos lograron grabar audio a través del micrófono conectado incluso con la pantalla visualmente apagada. Incluso cuando el dispositivo estaba desconectado de la red, el audio grabado permanecía almacenado en su memoria local, y fue posible acceder a dicho archivo posteriormente gracias a las vulnerabilidades descubiertas.

Actualmente, los investigadores siguen los procedimientos de divulgación responsable (responsible disclosure), dando tiempo al fabricante para corregir las vulnerabilidades, por lo que parte de la información aún no se ha publicado. Gamers Nexus recomienda a los usuarios que deseen limitar al máximo la recopilación de datos que desconecten sus televisores Smart TV de la red de Internet y utilicen un dispositivo multimedia independiente para los servicios de streaming.