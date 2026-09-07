Presentación del módulo de memoria LPDDR5X LPCAMM2 de 96 GB para portátiles

La empresa Crystal Memory Technology ha presentado oficialmente un innovador módulo de memoria RAM LPDDR5X LPCAMM2 diseñado para portátiles y ordenadores portátiles modernos. Según Ixbt.com, la versión de gama alta de este dispositivo avanzado cuenta con una capacidad de 96 GB y una velocidad de transferencia de datos de hasta 9600 MT/s. Así lo informa Ixbt.com .

El nuevo formato de memoria destaca por sus dimensiones extremadamente compactas. El fabricante señala que las dimensiones del módulo son de solo 78×23×3 milímetros, lo que permite su uso exitoso incluso en los portátiles más delgados y ligeros.

Ventajas técnicas y eficiencia

El módulo LPCAMM2 presentado ofrece varias ventajas importantes en comparación con las memorias en formato DDR5 SO-DIMM tradicional. En particular, esta nueva solución permite reducir el espacio ocupado por la memoria en la placa base en aproximadamente un 60 %.

Además, el consumo de energía se ha reducido en un 50 %, mientras que la eficiencia energética general ha aumentado en un 70 %. Estos resultados se han logrado mediante líneas de transmisión de señal más cortas y conexiones directas.

Este enfoque constructivo garantiza el mantenimiento total de la integridad de la señal incluso a altas velocidades. Como resultado, el módulo combina un alto ancho de banda con un bajo consumo energético, algo fundamental para los portátiles de alto rendimiento.

Gama de modelos y perspectivas de futuro

El fabricante no se ha limitado a la versión de gama alta para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Además de la variante insignia de 96 GB, se ofrecen opciones de 16 GB, 32 GB y 64 GB.

Actualmente, Crystal Memory Technology ha probado los nuevos módulos de memoria en las plataformas de los principales fabricantes de PC del mundo. Tras finalizar con éxito las pruebas de compatibilidad, se espera que en un futuro próximo aparezcan en el mercado portátiles comerciales con esta memoria avanzada.