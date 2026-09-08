Alvaro Morata no ha cerrado la puerta a su futuro en la selección española

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Alvaro Morata no ha cerrado la puerta a su futuro en la selección española

El experimentado delantero Alvaro Morata ha anunciado que no tiene intención de poner fin a su carrera internacional, a pesar de haber quedado fuera de la victoria en la Copa del Mundo 2026. El jugador, cedido por el Como al Leganés, subrayó que no ha cerrado las puertas de la selección, aunque haya seguido el triunfo del equipo en el Mundial desde fuera. En una entrevista concedida al programa El Larguero de la Cadena SER, el delantero compartió sus reflexiones sobre el tema. Así lo informa Goal.com.

En realidad, el seleccionador Luis de la Fuente llamó personalmente al delantero antes de que se anunciara la lista ampliada para explicarle que no podría llevarlo al Mundial. Según la Cadena SER, Morata entendió esta decisión y aceptó la situación con calma para evitar polémicas innecesarias antes del torneo. Respetando la elección del entrenador, apoyó plenamente al equipo desde fuera.

El Mundial y la charla con el seleccionador

Morata admitió que, como cualquier futbolista, mantuvo la esperanza de participar en el torneo hasta el final. "Por supuesto, me hubiera encantado estar en la Copa del Mundo. Sin embargo, fui a Nueva York y vi a muchos chicos con los que di mis primeros pasos en la selección. Uno puede pensar qué habría pasado si el año hubiera sido diferente, pero no tiene sentido", señaló el jugador.

También reconoció que la competencia en el equipo es muy dura y que fue una elección difícil para el seleccionador Luis de la Fuente. Según el delantero, si hubiera sido incluido en la convocatoria, podría haber generado preguntas innecesarias y presión por parte de la prensa y el público. Por tanto, esta decisión también fue favorable para la tranquilidad del equipo.

Competencia y alegría por los compañeros

Al abordar la cuestión de la competencia en la línea de ataque, Morata no ocultó que se alegró sinceramente del éxito de sus compañeros. Destacó que Borja Iglesias y los demás delanteros merecían esta victoria.

Asimismo, elogió el talento de su compañero Mikel Oyarzabal y expresó una alegría especial por el gol de Ferran Torres: "Marcó el gol que yo quería marcar, y me alegré muchísimo por ello". Al hablar de su conversación con Luis de la Fuente, Morata añadió que agradeció al entrenador y le deseó mucha suerte.

Alvaro MorataEspañaMundial 2026Luis de la FuenteLeganés
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