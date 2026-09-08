Husanov en la Champions League: ¡se espera un debut crucial con el City ante el Porto!

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Husanov en la Champions League: ¡se espera un debut crucial con el City ante el Porto!

La nueva temporada de la UEFA Champions League comienza con un evento muy emocionante para los aficionados uzbekos. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, comienza hoy su andadura en la Champions League con « Manchester City ». En la primera jornada de la fase de liga, los «Citizens» visitan el campo del club portugués FC Porto. ¿Será titular Khusanov y qué desafío le espera? Al final del artículo, revelamos la intriga principal: la hora exacta del inicio y el nombre del estadio.

Viaje a Portugal y oportunidad inesperada en el once inicial

Khusanov está incluido en la convocatoria oficial de 22 jugadores que viajaron a Portugal, lo que significa que tiene grandes posibilidades de jugar en el partido de hoy.

  • Predicción del diario AS: Según la información sobre las alineaciones, se espera que Khusanov sea titular, y el diario lo coloca en el once inicial del « Manchester City ».

  • Confirmación oficial: Sin embargo, como aún falta tiempo para el inicio, es demasiado pronto para considerarlo como la alineación oficial definitiva.

« Si juega, comenzará la temporada 2026/27 de la Champions League con el « Manchester City » en un gran partido en Portugal», destacan los informes analíticos.

Estado de forma actual y estadísticas previas al partido

Ambos equipos tienen un comienzo de temporada exitoso e invicto:

Nombre del club

Estado y resultados actuales

Manchester City

El equipo dirigido por Enzo Maresca ha ganado sus tres primeros partidos de la Premier League.

Porto

El club portugués ha ganado sus cinco primeros partidos de la liga nacional.

¿Cuál es el horario del partido?

¿Cuándo y dónde tendrá lugar este choque contra un rival tan serio? El dato y la información clave es que, el duelo Porto - Manchester City en el estadio do Dragão comenzará el 8 de septiembre a las 00:00 (noche del 8 al 9 de septiembre), hora de Taskent. Este encuentro será una verdadera prueba tanto para el City como para Khusanov.

¿Crees que Abdukodir Khusanov será titular con el Manchester City y podrá frenar los ataques del Porto? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia con tus amigos futboleros!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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