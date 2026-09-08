Christophe Dugarry critica el sueño del Balón de Oro de Kylian Mbappé

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Christophe Dugarry critica el sueño del Balón de Oro de Kylian Mbappé

El exdelantero de la selección francesa, Christophe Dugarry, reaccionó con dureza a las declaraciones de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, sobre los premios individuales. El campeón del mundo de 1998 calificó el objetivo declarado del jugador de ganar el Balón de Oro como una muestra de priorizar los intereses personales sobre los del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com, la relación entre las leyendas del fútbol francés y los representantes de la generación actual no siempre ha sido fluida. Sin embargo, Dugarry condenó enérgicamente la búsqueda de logros personales de Kylian Mbappé, destacando una falta de humildad en las acciones del jugador. El exdelantero señaló que tal promoción abierta no es propia del estatus de un jugador.

Responsabilidad de capitán y ambiciones personales

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, no oculta sus ambiciones personales. Pero es precisamente este factor el que provocó la ira del exfutbolista. En su intervención, Christophe Dugarry criticó abiertamente las acciones del delantero.

Según Dugarry, que un jugador del nivel de un capitán de selección nacional reclame tan abiertamente un premio individual es un enfoque equivocado. El exfutbolista calificó la situación como infantil y lamentable.

Real Madrid y reconocimiento

Kylian Mbappé, por su parte, había subrayado que su fichaje por el club madrileño lo convertiría en uno de los principales candidatos a este prestigioso galardón. Según el delantero, jugar en el mejor equipo del mundo garantiza automáticamente estar en el centro de atención.

Hoy en día, el equilibrio entre los premios individuales y los éxitos colectivos es un tema de debate constante en el mundo del fútbol. Las palabras de Mbappé y las críticas de los veteranos han avivado aún más estas discusiones.

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