La serie insignia Vivo X500 se presentará el 21 de septiembre

Vivo ha anunciado la fecha oficial de presentación de sus nuevos smartphones insignia. Según ixbt.com, la nueva gama, compuesta por los modelos Vivo X500, Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max, se mostrará en el mercado chino el 21 de septiembre de este año. Se espera que estos dispositivos lleven las capacidades de fotografía móvil a un nuevo nivel y generen una competencia seria en el mercado de los flagships. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El fabricante ha centrado la atención en la nueva serie especialmente en las capacidades ópticas y la calidad de imagen. Se informa que el modelo X500 Pro estará equipado por primera vez en el mundo con el nuevo sensor BluePrint LightGuard 900. Este sensor, basado en el Sony LYT-910, es capaz de proporcionar un rango dinámico de hasta 17 pasos junto con la tecnología de rango dinámico ultra amplio.

Modelos y sus capacidades ópticas

Los dispositivos de la nueva serie difieren significativamente entre sí por las características y capacidades de su cámara principal. Según la información inicial, el modelo base Vivo X500 incluye un sensor principal LYTIA-828 de 1/1,28 pulgadas, un teleobjetivo LYTIA-610 y un módulo gran angular de 50 megapíxeles. El modelo intermedio X500 Pro también contará con el sensor LYTIA-610.

El Vivo X500 Pro Max, el modelo más avanzado de la gama, podría recibir un teleobjetivo HP0 de 200 megapíxeles además de dos sensores de 50 megapíxeles. Asimismo, las cámaras principales y periscópicas de las versiones Pro podrán utilizar un sistema de estabilización de siete niveles según el estándar CIPA.

Capacidades de vídeo e IA

Según la fuente, se ha prestado especial atención a las capacidades de grabación de vídeo de alta calidad en la nueva serie. El modelo X500 Pro permitirá grabar vídeos 4K a 240 fps para cámaras lentas, así como vídeos 4K a 120 fps con soporte para HDR, 10-bit 4:2:2, Log y el sistema ACES.

El software de los dispositivos también se ha enriquecido con tecnologías avanzadas. Vivo integra un asistente de IA que analiza la escena y ofrece recomendaciones sobre ajustes, composición y poses. Además, el editor especial de la marca contará con una función de selección automática de procesamiento de color para fotos.