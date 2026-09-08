EE. UU. exige que los países de Asia Central detengan el comercio con Irán

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EE. UU. exige que los países de Asia Central detengan el comercio con Irán

Washington ha endurecido drásticamente su política hacia Teherán y ha tomado medidas serias respecto a los países de la región. Según Axios, las embajadas estadounidenses han recibido la orden de exigir a los países de Asia Central el cese inmediato y sistemático de todo comercio con Irán. ¿Qué riesgos se esconden tras este ultimátum y para Uzbekistán, ¿cómo afectará esto a las relaciones comerciales con Irán? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: las cifras del volumen comercial entre ambos países y la importancia crucial de los corredores para nuestra economía.

El firme demarche de EE. UU. y el riesgo de sanciones

Según declaraciones de funcionarios estadounidenses, los países, empresas y particulares que continúen haciendo negocios con Irán podrían enfrentarse a sanciones severas y ser excluidos del sistema financiero en dólares.

  • La esencia de las demandas: Se exige, a través de canales diplomáticos, identificar y poner fin a las actividades comerciales ilegales de las empresas iraníes.

  • La reacción de Asia Central: Por ahora, la reacción oficial de los países de la región ante esta demanda no ha sido revelada.

«Cualquier persona o empresa que continúe comerciando con Irán podría quedar bajo sanciones y ser excluida del sistema en dólares», advierten los funcionarios estadounidenses.

Indicadores de las relaciones comerciales entre Uzbekistán e Irán

Aunque la cooperación económica de Uzbekistán con Irán no representa una gran parte del comercio exterior total, tiene una importancia estratégica para la logística y la infraestructura:

Tipo de indicador

Datos y cantidades

Volumen comercial (enero–junio 2026)

305 millones de dólares (un aumento del 37,5 % respecto al año anterior)

Cuota de comercio directo

Menos del 1 % del comercio exterior total de Uzbekistán

Proyectos conjuntos

Actualmente se están ejecutando 29 proyectos de inversión y producción

Solución principal y riesgo de tránsito

La cuestión principal que interesa a todos es: ¿por qué esta demanda ineludible es tan sensible para Uzbekistán? La solución y la cifra más importante es que, aunque el comercio directo sea pequeño, casi el 9 % de las importaciones totales de Uzbekistán (incluido el 14,8 % de los equipos tecnológicos) y cerca del 10 % de las exportaciones (textiles y fibra de algodón) pasan precisamente por los puertos y corredores de transporte iraníes.

¿Cómo cree que afectará esta demanda de EE. UU. a la logística de Asia Central y a las relaciones comerciales exteriores de Uzbekistán? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta este importante análisis con sus conocidos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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