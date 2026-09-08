Carlos Tevez: "Messi y Ronaldo aceptaron jugar en el mismo equipo"

·55·Deportes
Carlos Tevez: "Messi y Ronaldo aceptaron jugar en el mismo equipo"

Dos leyendas del fútbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían saltar al campo juntos por primera vez. Así lo reveló el exfutbolista argentino Carlos Tevez en una entrevista con «Foot Mercato».

Tevez planea organizar un partido de despedida en diciembre de 2026 en el estadio «La Bombonera» de Buenos Aires. Desea invitar a sus antiguos compañeros y amigos cercanos con los que compartió equipo durante su carrera, entre ellos Messi y Ronaldo.

Según Tevez, ha soñado durante mucho tiempo con ver a ambos jugadores en el mismo equipo. El exdelantero contactó a Ronaldo y el portugués aceptó la invitación. Convencer a Messi tampoco fue complicado.

«Ronaldo dijo que estará allí. Conseguir el sí de Leo tampoco fue difícil. Ambos aceptaron. Estoy muy ilusionado. Será un partido muy emotivo», declaró Tevez.

Si el plan se lleva a cabo, Messi y Ronaldo jugarán por primera vez en sus carreras en el mismo equipo. Anteriormente, se han enfrentado muchas veces como rivales en diferentes clubes.

El partido de despedida de Tevez está programado para diciembre en «La Bombonera». Sin embargo, la fecha exacta aún no ha sido anunciada.

Como dato, Carlos Tevez se retiró del fútbol profesional en junio de 2022. Jugó junto a Lionel Messi en la selección argentina, y con Cristiano Ronaldo en el «Manchester United».

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bektemir Meliqo‘ziyev busca el campeonato: oferta oficial enviada a Jaime MunguíaBektemir Meliqo‘ziyev busca el campeonato: oferta oficial enviada a Jaime MunguíaHoy, 12:20Alvaro Morata no ha cerrado la puerta a su futuro en la selección españolaAlvaro Morata no ha cerrado la puerta a su futuro en la selección españolaHoy, 12:11Sindarov frena a Carlsen: ¿Qué ocurrió en este duelo crucial de un millón de dólares?Sindarov frena a Carlsen: ¿Qué ocurrió en este duelo crucial de un millón de dólares?Hoy, 12:08Husanov en la Champions League: ¡se espera un debut crucial con el City ante el Porto!Husanov en la Champions League: ¡se espera un debut crucial con el City ante el Porto!Hoy, 11:26Un equipo inesperado encabeza los favoritos de la Champions — ¡Ranking sensacional!Un equipo inesperado encabeza los favoritos de la Champions — ¡Ranking sensacional!Hoy, 09:09Sensación: El Al-Hilal derrotado inesperadamente por el Neom en casaSensación: El Al-Hilal derrotado inesperadamente por el Neom en casaHoy, 09:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi
Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano