Carlos Tevez: "Messi y Ronaldo aceptaron jugar en el mismo equipo"

Dos leyendas del fútbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían saltar al campo juntos por primera vez. Así lo reveló el exfutbolista argentino Carlos Tevez en una entrevista con «Foot Mercato».

Tevez planea organizar un partido de despedida en diciembre de 2026 en el estadio «La Bombonera» de Buenos Aires. Desea invitar a sus antiguos compañeros y amigos cercanos con los que compartió equipo durante su carrera, entre ellos Messi y Ronaldo.

Según Tevez, ha soñado durante mucho tiempo con ver a ambos jugadores en el mismo equipo. El exdelantero contactó a Ronaldo y el portugués aceptó la invitación. Convencer a Messi tampoco fue complicado.

«Ronaldo dijo que estará allí. Conseguir el sí de Leo tampoco fue difícil. Ambos aceptaron. Estoy muy ilusionado. Será un partido muy emotivo», declaró Tevez.

Si el plan se lleva a cabo, Messi y Ronaldo jugarán por primera vez en sus carreras en el mismo equipo. Anteriormente, se han enfrentado muchas veces como rivales en diferentes clubes.

El partido de despedida de Tevez está programado para diciembre en «La Bombonera». Sin embargo, la fecha exacta aún no ha sido anunciada.

Como dato, Carlos Tevez se retiró del fútbol profesional en junio de 2022. Jugó junto a Lionel Messi en la selección argentina, y con Cristiano Ronaldo en el «Manchester United».