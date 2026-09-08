Un incendio en el aparcamiento de un hospital daña 28 vehículos

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Un incendio en el aparcamiento de un hospital daña 28 vehículos

Se produjo un gran incendio en el aparcamiento de un hospital en Whangārei, Nueva Zelanda. Como resultado del incendio, 28 vehículos resultaron dañados, algunos de los cuales quedaron totalmente calcinados. Así lo informó el Otago Daily Times.

Según la información preliminar, el incendio comenzó cuando el tubo de escape caliente de uno de los coches entró en contacto con hierba seca. Posteriormente, las llamas se propagaron a otros vehículos estacionados en los alrededores.

Cinco camiones de bomberos y cerca de 20 efectivos fueron enviados al lugar de los hechos. Los equipos de rescate lograron controlar el fuego y extinguir los focos restantes.

Durante el incendio se escucharon varias explosiones procedentes de los vehículos. Las actividades del hospital no se detuvieron y no se reportaron heridos entre los pacientes ni el personal.

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