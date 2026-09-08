El flagship Xiaomi 18 Fold bate récords de ventas en su primer día

El nuevo smartphone plegable de Xiaomi se ha convertido en un éxito inesperado entre los clientes. Según ixbt.com, el modelo Xiaomi 18 Fold se agotó por completo el primer día de preventa, con un volumen de ventas un 310 % superior al de los dispositivos de la generación anterior. Así lo informa Ixbt.com.

Este logro es el resultado de los prolongados esfuerzos de los ingenieros de Xiaomi. La dirección de la empresa destacó que este factor de forma único requirió casi 20 meses de trabajo intensivo.

Tecnologías de pantalla avanzadas y formato

El nuevo dispositivo se presentó como una opción intermedia entre los gadgets plegables compactos y los modelos grandes. El Xiaomi 18 Fold incluye una pantalla externa de 5,38 pulgadas y una pantalla interna de alta calidad de 7,58 pulgadas.

Ambos paneles tienen una relación de aspecto de aproximadamente 2:1 y admiten una frecuencia LTPO variable de 1 a 120 Hz. Además, se ha implementado una tecnología PWM de alta frecuencia de 1440 Hz para proteger la salud ocular de los usuarios.

Este enfoque permitió que el dispositivo mantuviera una compacidad relativa cuando está plegado, ofreciendo al mismo tiempo un área de trabajo muy amplia cuando está desplegado.

Procesador innovador y memoria

El smartphone también cuenta con soluciones técnicas radicalmente nuevas. El Xiaomi 18 Fold es el primer dispositivo equipado con el chip insignia XringO3, fabricado mediante un proceso tecnológico de 3 nm.

Este procesador consta de 10 núcleos e incluye un chip gráfico G2-Ultra NX de 16 núcleos y un procesador de red neuronal que ofrece un rendimiento de hasta 200 TOPS.

Además, este smartphone es el primer dispositivo comercial en utilizar memoria Changxin LPDDR6. Como resultado, Xiaomi optimizó perfectamente su propia plataforma móvil y este nuevo tipo de RAM al lanzarlos simultáneamente al mercado.