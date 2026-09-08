Samsung asigna la mitad de sus capacidades de 4 nm a los chips base HBM4

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Samsung asigna la mitad de sus capacidades de 4 nm a los chips base HBM4

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha redirigido una parte significativa de sus capacidades de proceso de 4 nm hacia la producción de memoria. Según informa ZDNet, más de la mitad de estas capacidades avanzadas, concretamente entre el 50 y el 60 %, se ha destinado a la fabricación de chips base para la nueva generación de memoria HBM4. Este paso estratégico se explica por la fuerte demanda de componentes destinados a la AI y a los sistemas de computación de alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Es sabido que Samsung es uno de los líderes en el suministro de chips basados en normas de 2 nm. Sin embargo, este tipo de SoC sigue siendo escaso, y los principales productos semiconductores de la empresa se fabrican mediante tecnología de 4 nm. Actualmente, gran parte de estas capacidades se ha adaptado a la infraestructura necesaria para crear módulos de memoria modernos.

Arquitectura HBM4 y chips base

La memoria HBM (High Bandwidth Memory) consiste en una pila especial de varios chips DRAM. La base de esta estructura compleja reside en un chip base. Aunque la memoria en sí se crea mediante métodos y procesos tecnológicos distintos, su base se fabrica en las mismas líneas que los chips SoC lógicos convencionales.

Precisamente por esta razón, Samsung ha movilizado más de la mitad de sus capacidades totales relacionadas con su proceso de 4 nm de generación anterior para esta tarea. Según la fuente, la capacidad total de las líneas de producción correspondientes es de 30 000 obleas de silicio al mes. Esto permite a la empresa satisfacer de manera estable la necesidad de módulos de memoria de última generación.

Según los expertos, el rápido desarrollo de las tecnologías de AI y la expansión de los centros de datos están fortaleciendo la integración entre la memoria y los procesadores. La asignación por parte de Samsung de sus líneas de 4 nm a los chips base HBM4 responde a la necesidad de adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. Como resultado, la empresa busca consolidar su posición en el segmento de memoria de alta velocidad.

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Abror Shuhratov
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