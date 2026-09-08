La posición de Occidente y el sistema global se debilitan: la impactante declaración de Serguéi Lavrov

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La posición de Occidente y el sistema global se debilitan: la impactante declaración de Serguéi Lavrov

La política y la economía mundiales están experimentando cambios drásticos, y el equilibrio de poder global se está redistribuyendo. En una entrevista con el proyecto de Internet «Sama Menshova», el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, enfatizó con determinación que la posición de Estados Unidos y Europa en el escenario global se está debilitando rápidamente. Entonces, ¿en qué se basa la estrategia global de Washington y cómo afecta esto a la economía mundial? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la posición de los BRICS, que luchan por un mundo abierto, y todos los detalles de los principios de competencia.

El declive de la posición de EE. UU. y Europa y los cambios en el sistema global

Según Lavrov, el mundo ya se ha vuelto multipolar y este proceso es irreversible:

  • El debilitamiento de Estados Unidos y Europa: Mientras que el peso de Estados Unidos en la economía mundial y su influencia política están disminuyendo, Europa está perdiendo sus posiciones aún más rápido;

  • El desmantelamiento de las instituciones internacionales: Estados Unidos ha desestabilizado el sistema global que seguía hasta hace poco: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio;

  • La política de sanciones y obstáculos: Se imponen sanciones para evitar que los países vistos como rivales se beneficien del comercio mundial, y se cortan las rutas más convenientes y económicas.

«El mundo es multipolar en cualquier caso, porque Estados Unidos se está debilitando en términos de su peso en la economía mundial y, en consecuencia, en términos de su influencia en la política mundial. Europa está perdiendo sus posiciones aún más rápido», dijo Serguéi Lavrov.

La estrategia de contención de China y la nueva distribución global

Los nuevos pasos políticos de Washington han marcado el inicio de una nueva etapa de competencia global:

  • El plan de limitación de China: Estados Unidos centra toda su política global en contener a China, intentando impedirle desarrollarse y crecer;

  • La creación de un sistema semiglobal: Estados Unidos tiene como objetivo construir un nuevo sistema semiglobal atrayendo a más países para contrarrestar a China y Rusia y obstaculizar su desarrollo;

  • Competencia económica y política: Aunque la posición económica de Rusia aún no es tan grande como la de China, está recibiendo la presión principal de Washington.

La estructura futura del mundo y la posición de los BRICS

Actualmente, hay una lucha intensa sobre hacia dónde se dirigirá el futuro del mundo:

  • El concepto de un mundo abierto y libre: El mundo futuro debe ser abierto, sin obstáculos ni restricciones artificiales en los campos del deporte, la educación y la cultura;

  • El objetivo de los BRICS: Los BRICS se presentan como defensores de que este mundo sea abierto para todos y de que la competencia sea absolutamente justa;

  • La posición de Occidente: Serguéi Lavrov señala que los países occidentales temen abiertamente la competencia justa en condiciones de mercado.

¿Cómo cree que la disminución de la influencia de Estados Unidos y Europa en la política global y el fortalecimiento de nuevas asociaciones como los BRICS cambiarán el futuro de la economía mundial? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante artículo analítico con sus seres queridos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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