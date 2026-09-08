MediaTek Helio G99+ presentado: un nuevo chip para teléfonos económicos

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MediaTek Helio G99+ presentado: un nuevo chip para teléfonos económicos

Se ha presentado una versión actualizada del popular procesador 4G destinado al mercado de smartphones asequibles. Según ixbt.com, MediaTek ha presentado oficialmente el chip Helio G99+, centrándose en ampliar las capacidades de la memoria RAM. Así lo informa Ixbt.com informa .

Especificaciones técnicas y modernización

La nueva plataforma conserva la arquitectura base del modelo anterior adaptándose a las exigencias modernas. Este procesador sigue fabricándose bajo el proceso tecnológico de 6 nm de TSMC.

La parte del procesador permanece igual: incluye dos núcleos Cortex-A76 a 2,2 GHz y seis núcleos Cortex-A55 a 2,0 GHz. El acelerador Mali-G57 MC2 sigue siendo el responsable de las tareas gráficas.

El cambio principal ocurrió en la compatibilidad con la memoria RAM. Si la versión anterior funcionaba con memoria LPDDR4X a una velocidad máxima de 4266 Mbps, el modelo Helio G99+ soporta memoria LPDDR5X, alcanzando velocidades de hasta 5500 Mbps.

Capacidades y demandas del mercado

Otras capacidades técnicas apenas han cambiado. En particular, el chip sigue soportando almacenamiento UFS 2.2, cámaras de hasta 108 MP y un módem 4G Cat-13 con tecnología Dual VoLTE.

Los expertos señalan que esta nueva versión no es una plataforma de nueva generación, sino una modernización dirigida de una solución probada. Esto permite a los fabricantes lanzar nuevos dispositivos sin cambiar radicalmente el hardware o el software.

La razón principal de la creación del chip Helio G99+ son los cambios en el mercado de la memoria RAM. Los fabricantes globales están trasladando gradualmente sus capacidades a productos más costosos como HBM, DDR5 y LPDDR5X.

Como resultado, la producción de memoria LPDDR4X está disminuyendo y su precio está aumentando. El nuevo procesador permite a las empresas utilizar tipos de memoria más modernos y accesibles, manteniendo bajo control el coste de los smartphones 4G económicos.

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Abror Shuhratov
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