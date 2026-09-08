Bektemir Meliqo‘ziyev busca el campeonato: oferta oficial enviada a Jaime Munguía

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Bektemir Meliqo‘ziyev busca el campeonato: oferta oficial enviada a Jaime Munguía

Bektemir Meliqo‘ziyev, aspirante obligatorio al título WBA del peso supermediano, ha dado un paso firme para disputar su próximo combate por el campeonato mundial. Decidido a alcanzar sus objetivos, nuestro representante ha expresado su deseo de enfrentarse a uno de los rivales más prestigiosos de la división. ¿A quién ha desafiado Meliqo‘ziyev y en qué contexto podría darse este esperado duelo? Al final de este artículo, revelamos todos los detalles sobre la fecha y el evento principal de esta velada de boxeo profesional.

La oferta oficial enviada a Jaime Munguía y el estatus de campeonato

Los próximos pasos de Bektemir Meliqo‘ziyev en el boxeo profesional generan gran interés:

  • Estatus de aspirante obligatorio: Nuestro compatriota, como aspirante oficial y obligatorio al cinturón WBA del peso supermediano, busca no desaprovechar su oportunidad;

  • Objetivo principal: Nuestro representante ha expresado firmemente su deseo de enfrentarse al campeón actual de la WBA, el mexicano Jaime Munguía;

  • Fecha y lugar del combate: El equipo de Bektemir Meliqo‘ziyev ha propuesto a Munguía organizar este combate el 31 de octubre de este año.

La velada de boxeo «Mexico vs The World» y un combate de escala global

La magnitud e importancia del evento captan la atención de los aficionados:

  • Velada de boxeo pro: Este combate está previsto dentro del marco de la prestigiosa velada de boxeo profesional «Mexico vs The World»;

  • Evento principal: El combate estelar de este evento deportivo mundial enfrentará a las estrellas Saul Álvarez y Christian Mbilli;

  • Las posibilidades del boxeador uzbeko: Si se concreta este acuerdo, se abrirá un nuevo camino hacia un título mundial para nuestro compatriota.

Decisiones clave y resultados esperados

Los detalles de este importante proceso en el mundo del boxeo son los siguientes:

  • Objetivo del campeonato: El objetivo principal de Bektemir Meliqo‘ziyev es ganar el cinturón WBA y escribir una nueva página en la historia del boxeo profesional de Uzbekistán;

  • Procesos organizativos: Hasta el momento, no ha habido respuesta oficial por parte de Jaime Munguía y sus promotores, pero los aficionados esperan este combate con gran interés;

  • Perspectivas de futuro: La realización de este combate consolidará aún más la posición de nuestro compatriota en los rankings mundiales.

¿Crees que Bektemir Meliqo‘ziyev puede vencer a Jaime Munguía y traer el cinturón WBA a Uzbekistán? ¿Cómo evalúas las posibilidades de nuestros boxeadores en combates de este nivel? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta importante noticia deportiva!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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