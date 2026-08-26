¿Qué dijo el director deportivo del Manchester City sobre el fichaje de Bouaddi?
El actual gigante inglés Manchester City anunció oficialmente el miércoles 26 de agosto la firma de un contrato de 5 años con el centrocampista central de 18 años de la selección nacional de Marruecos, Ayyoub Bouaddi .
Tras este traspaso, el nuevo director deportivo de los «Cityzens», Hugo Viana , concedió una entrevista al sitio web oficial del club, explicando por qué se eligió a este talento marroquí y destacando sus cualidades únicas en el campo.
«Una inteligencia futbolística rara a los 18 años»: el reconocimiento de Viana
El director deportivo Hugo Viana expresó una gran confianza en el futuro del centrocampista de 18 años:
«El potencial de Ayyoub es de un nivel extremadamente alto; posee todas las cualidades y atributos necesarios para un centrocampista moderno de élite. A pesar de tener solo 18 años, ya demuestra una inteligencia futbolística muy elevada en el campo.
Bajo el sistema táctico y el estilo de entrenamiento de Enzo Maresca, solo seguirá creciendo», afirmó Viana.
Del Lille al gigante inglés: Cifras y experiencia
A pesar de su juventud, Bouaddi ya ha disfrutado del fútbol de alto nivel:
Juego sólido en Francia: La temporada pasada, el centrocampista disputó un total de 42 partidos oficialescon el Lille, siendo una pieza clave del equipo con 1 asistencia registrada;
Estabilidad táctica: Su manejo del balón, su visión de juego y su serenidad en la transición defensa-ataque fueron altamente valorados por los ojeadores del Etihad.
Manchester Cityno tiene dudas de que, con este contrato de 5 años, la directiva ha dejado el futuro del centro del campo del club en manos seguras.
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