El delantero del Manchester City, Erling Haaland, comentó sobre su nuevo corte de pelo corto, los resultados históricos en la selección nacional y los cambios en la plantilla del club tras la última victoria de su equipo. La victoria por la mínima ante el Coventry en la última jornada de la Premier League aseguró que los «Citizens» mantengan su pleno de victorias al inicio de la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, en el partido disputado en el Etihad Stadium, el goleador noruego marcó el gol decisivo de cabeza tras un centro de Antoine Semenyo. Esta victoria supone el tercer triunfo consecutivo para el Manchester City esta temporada, consolidando su liderato en el campeonato. Además, Enzo Fernández, fichado por 125 millones de libras, fue titular por primera vez, mientras que Elliot Anderson, incorporado en el mercado de verano, demostró su liderazgo en el campo al completar 155 pases precisos.

Sobre su nueva imagen y corte de pelo

Luciendo un corte de pelo corto desde el inicio de la temporada, Erling Haaland habló abiertamente sobre su cambio visual en una entrevista con ESPN Brazil. Según él, era el momento adecuado para realizar estos cambios.

El delantero noruego declaró: «Es mucho más cómodo. Creo que era hora de cambiar. Me gusta. Por supuesto, extraño mi pelo largo, pero el cambio era necesario y lo estoy disfrutando por ahora. Volverá a crecer y espero que sea tan largo como antes».

La victoria histórica contra Brasil

Durante la entrevista, el delantero también recordó la histórica victoria de la selección de Noruega contra Brasil en la Copa del Mundo. Se disculpó en tono de broma por haber eliminado al gigante sudamericano del torneo.

Haaland destacó que este partido fue uno de los mejores en la historia del fútbol noruego: «Fue un partido especial para Noruega, porque la última vez que participamos en la Copa del Mundo también jugamos contra Brasil, y Noruega es el único equipo contra el que Brasil nunca ha ganado. En términos de control del juego, fue el mejor partido de nuestra historia. Un recuerdo increíble, de nuevo lo siento por la derrota, pero así es el fútbol».

Cambios en la plantilla del Manchester City

En un momento en que el equipo está realizando grandes cambios tácticos y de personal bajo la dirección del entrenador, el experimentado delantero aseguró que los nuevos jugadores superarán la presión. Destacó el alto nivel de futbolistas como Enzo Fernández y Elliot Anderson.

Erling Haaland añadió: «El tiempo lo dirá. Tenemos muchos jugadores nuevos que conocen bien el nivel. Enzo Fernández sabe lo que hace falta para ganar trofeos, ya ha jugado en la Premier League y se ha adaptado rápidamente al equipo. Elliot Anderson también ha jugado mucho tiempo en el fútbol inglés y en la selección nacional. Debemos dar la bienvenida a los nuevos como me dieron la bienvenida a mí, y construir algo juntos».