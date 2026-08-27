Duelo estelar en la Carabao Cup: sorteo completo de la 3ª ronda

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Duelo estelar en la Carabao Cup: sorteo completo de la 3ª ronda

Se ha celebrado el sorteo de la 3ª ronda de la Carabao Cup, una competición de gran prestigio en Inglaterra. A partir de esta fase, todos los clubes de élite que representan a Inglaterra en competiciones europeas se unen oficialmente a la lucha por el título.

Los resultados del sorteo han regalado a los aficionados enfrentamientos sensacionales, siendo el choque central y más mediático de la ronda Liverpool — Tottenham un duelo de alto nivel.

¿Contra quién juegan los grandes? Encuentros destacados

La 3ª ronda prepara pruebas de distinto nivel para los líderes de la Premier League:

  • Manchester United— Brighton: Los mancunianos recibirán en casa a un peligroso y ofensivo Brighton;

  • Manchester City— Norwich: Los actuales campeones se medirán ante un representante de una categoría inferior;

  • Ipswich — Arsenal: Los pupilos de Mikel Arteta afrontarán una prueba fuera de casa;

  • La situación del Chelsea: Para ganarse el derecho a jugar contra el Leeds, los «Blues» deben superar primero el obstáculo del Luton en un partido pendiente.

Resultados completos del sorteo de la 3ª ronda de la Carabao Cup:

  • Crystal Palace — Middlesbrough

  • Manchester United— Brighton

  • Manchester City — Norwich

  • Sunderland — Hull

  • Ipswich — Arsenal

  • Coventry — Aston Villa

  • Bournemouth — Lincoln

  • Liverpool — Tottenham

  • Chelsea / Luton — Leeds

  • Millwall — Newcastle

  • Fleetwood — Sheffield United

  • Everton — Wolverhampton

  • Leyton Orient — Bradford

  • Reading — Brentford

  • Peterborough — Barnsley

  • West Ham — Fulham / Wimbledon

¿Cuándo se disputarán los partidos?

Los encuentros de la 3ª ronda de la Carabao Cup están programados dentro del apretado calendario otoñal — en un periodo de dos semanas que comienza el 7 y 14 de septiembre. Cabe recordar que el defensa de la selección nacional de Uzbekistán,

Abdukodir Khusanov, defendió los colores del Manchester City la temporada pasada y levantó el trofeo de la Carabao Cup. o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» sharafini himoya qilib, mazkur turnirda bosh sovrin — Angliya Liga kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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