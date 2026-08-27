Duelo estelar en la Carabao Cup: sorteo completo de la 3ª ronda
Se ha celebrado el sorteo de la 3ª ronda de la Carabao Cup, una competición de gran prestigio en Inglaterra. A partir de esta fase, todos los clubes de élite que representan a Inglaterra en competiciones europeas se unen oficialmente a la lucha por el título.
Los resultados del sorteo han regalado a los aficionados enfrentamientos sensacionales, siendo el choque central y más mediático de la ronda Liverpool — Tottenham un duelo de alto nivel.
¿Contra quién juegan los grandes? Encuentros destacados
La 3ª ronda prepara pruebas de distinto nivel para los líderes de la Premier League:
Manchester United— Brighton: Los mancunianos recibirán en casa a un peligroso y ofensivo Brighton;
Manchester City— Norwich: Los actuales campeones se medirán ante un representante de una categoría inferior;
Ipswich — Arsenal: Los pupilos de Mikel Arteta afrontarán una prueba fuera de casa;
La situación del Chelsea: Para ganarse el derecho a jugar contra el Leeds, los «Blues» deben superar primero el obstáculo del Luton en un partido pendiente.
Resultados completos del sorteo de la 3ª ronda de la Carabao Cup:
Crystal Palace — Middlesbrough
Manchester United— Brighton
Manchester City — Norwich
Sunderland — Hull
Ipswich — Arsenal
Coventry — Aston Villa
Bournemouth — Lincoln
Liverpool — Tottenham
Chelsea / Luton — Leeds
Millwall — Newcastle
Fleetwood — Sheffield United
Everton — Wolverhampton
Leyton Orient — Bradford
Reading — Brentford
Peterborough — Barnsley
West Ham — Fulham / Wimbledon
¿Cuándo se disputarán los partidos?
Los encuentros de la 3ª ronda de la Carabao Cup están programados dentro del apretado calendario otoñal — en un periodo de dos semanas que comienza el 7 y 14 de septiembre. Cabe recordar que el defensa de la selección nacional de Uzbekistán,
Abdukodir Khusanov, defendió los colores del Manchester City la temporada pasada y levantó el trofeo de la Carabao Cup. o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» sharafini himoya qilib, mazkur turnirda bosh sovrin — Angliya Liga kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.
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