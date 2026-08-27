Se ha celebrado el sorteo de la 3ª ronda de la Carabao Cup, una competición de gran prestigio en Inglaterra. A partir de esta fase, todos los clubes de élite que representan a Inglaterra en competiciones europeas se unen oficialmente a la lucha por el título.

Los resultados del sorteo han regalado a los aficionados enfrentamientos sensacionales, siendo el choque central y más mediático de la ronda Liverpool — Tottenham un duelo de alto nivel.

¿Contra quién juegan los grandes? Encuentros destacados

La 3ª ronda prepara pruebas de distinto nivel para los líderes de la Premier League:

Manchester United— Brighton: Los mancunianos recibirán en casa a un peligroso y ofensivo Brighton;

Manchester City— Norwich: Los actuales campeones se medirán ante un representante de una categoría inferior;

Ipswich — Arsenal: Los pupilos de Mikel Arteta afrontarán una prueba fuera de casa;

La situación del Chelsea: Para ganarse el derecho a jugar contra el Leeds, los «Blues» deben superar primero el obstáculo del Luton en un partido pendiente.

Resultados completos del sorteo de la 3ª ronda de la Carabao Cup:

Crystal Palace — Middlesbrough

Manchester United— Brighton

Manchester City — Norwich

Sunderland — Hull

Ipswich — Arsenal

Coventry — Aston Villa

Bournemouth — Lincoln

Liverpool — Tottenham

Chelsea / Luton — Leeds

Millwall — Newcastle

Fleetwood — Sheffield United

Everton — Wolverhampton

Leyton Orient — Bradford

Reading — Brentford

Peterborough — Barnsley

West Ham — Fulham / Wimbledon

¿Cuándo se disputarán los partidos?

Los encuentros de la 3ª ronda de la Carabao Cup están programados dentro del apretado calendario otoñal — en un periodo de dos semanas que comienza el 7 y 14 de septiembre. Cabe recordar que el defensa de la selección nacional de Uzbekistán,

Abdukodir Khusanov, defendió los colores del Manchester City la temporada pasada y levantó el trofeo de la Carabao Cup. o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» sharafini himoya qilib, mazkur turnirda bosh sovrin — Angliya Liga kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.