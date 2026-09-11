Creada una animación al estilo Apple para el Galaxy Z Fold8

En el mundo de la tecnología, la competencia entre empresas no se limita al hardware, sino que se extiende a las soluciones de software y efectos visuales únicos. Según ixbt.com, un usuario activo de Reddit desarrolló un software experimental para el smartphone Galaxy Z Fold8. Esta aplicación muestra un efecto de animación fluido al plegar y desplegar el dispositivo, recordando las soluciones de diseño del iPhone Duo presentadas recientemente por Apple. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este software experimental lee en tiempo real los datos de los sensores de la bisagra (mecanismo de plegado robusto) del dispositivo. Basándose en esto, la transición de imagen entre las pantallas externa e interna se gestiona de forma extremadamente fluida. Según los vídeos mostrados, la animación creada no solo funciona con fluidez, sino que responde con total precisión y sin latencia al estado actual de la bisagra.

Discusiones y críticas de los usuarios

Tras el anuncio de Apple de su primer smartphone plegable, el iPhone Duo, expertos y consumidores quedaron cautivados no solo por su construcción, sino precisamente por este efecto de animación de software. Es interesante notar que, tras la presentación, Samsung ya había logrado trolear abiertamente al nuevo dispositivo de Apple.

A pesar de ello, el hecho de que un entusiasta haya logrado implementar esta función en poco tiempo ha generado intensos debates entre los internautas. Muchos se preguntan por qué un gigante como Samsung no ha incluido estas interesantes capacidades visuales en la interfaz base del Galaxy Z Fold8.

Impacto en futuras actualizaciones

En las discusiones en línea, la mayoría de los consumidores señalaron que Samsung no muestra un enfoque lo suficientemente creativo en cuanto a innovación. Según ellos, el fabricante coreano debería adoptar rápidamente los hallazgos de software más exitosos de sus competidores para enriquecer la experiencia del usuario.

Por ahora, Samsung no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su intención de añadir dicho efecto de animación a su interfaz One UI. Sin embargo, estos intentos de desarrolladores independientes podrían obligar a los ingenieros de la empresa a prestar atención a estos detalles pequeños pero atractivos en futuras actualizaciones de software.